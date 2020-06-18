Толерантность должна быть везде: PepsiСо и Mars изменят логотипы

Массовые акции протестов в США в защиту прав афроамериканцев заставили корпорации пересмотреть свои логотипы и названия брендов. Речь идет о продуктах, которые долгое время вызывали критику темнокожего населения.

Как сообщает «360» со ссылкой на Reuters, корпорация PepsiCo изменит продукты для завтрака Aunt Jemima (Тетя Джемайма) – это смеси для выпекания блинов и сиропы. На логотипе 130-летнего бренда изображена темнокожая женщина, героиня песенки из знаменитого в конце XIX менестрель-шоу. Его обычно устраивали белые американцы, изображая темнокожих. Этот логотип считается стереотипной и оскорбительной презентацией темнокожей прислуги в белой семье.

«Мы понимаем, что происхождение Тети Джемаймы исходит из расового стереотипа. Работая над прогрессом в достижении расового равенства на платформе нескольких инициатив, мы также должны пересмотреть наши бренды и убедиться, что они соответствуют нашим ценностям и ожиданиям потребителей», – отмечают в PepsiCo.

Помимо этого, организация планирует выделить около 400 миллионов долларов в течение следующих пяти лет на поддержку афроамериканцев.

Вслед за PepsiCo, компания Mars Inc сообщила, что намерена изменить упаковку рисовых продуктов Uncle Ben’s. На ней нарисован пожилой афроамериканец, работавший на техасского фермера.

Корпорация подчеркнула, что считает себя обязанной покончить с расовыми предрассудками, поэтому «один из способов – развитие бренда Uncle Ben’s, включая его визуальную идентичность». Когда именно будут внесены изменения в Mars Inc не уточнили.

В США с конца мая шли массовые протесты, перераставшие в беспорядки. Люди выходили на улицы, чтобы поддержать права афроамериканцев, после убийства полицией темнокожего Джорджа Флойда.