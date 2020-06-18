Рейсов теплохода из Благовещенска на Зазейский в этом году, скорее всего, не будет

Фото: архив Амур.инфо

В 2020 году не планируется осуществлять рейсы теплохода из Благовещенска на пляж Зазейский в Благовещенском районе. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили в «АмурАССО».

По словам замгендиректора по флоту ЗАО «Пассажирский порт "АмурАССО"» Геннадия Казанцева, причал на Зазейском законсервирован. «Если будут в дальнейшем какие-то просьбы, может, со стороны города или еще что-то, тогда уже будет решаться вопрос, но пока не планируется», – сказал он.

В прошлые годы теплоход на Зазейский начинал курсировать в разные сроки – так, в 2016 году рейсы стартовали 2 июля, в 2017-м – 24 июня.

Между тем по признанию некоторых благовещенцев поездки на теплоходе на пляж Зазейский являются для них самым доступным вариантом отдыха. «Мы часто с ребенком загорать на ту сторону ездили утром, а возвращались вечером. Это сейчас самый для нас доступный отдых», – пишет в редакцию одна из горожанок.