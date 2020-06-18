Внук экс-губернатора Хабаровского края снова стал участником ДТП в Москве

В Москве произошло ДТП с участием автомобиля Porsche Panamera и еще двух иномарок, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве. По информации источника издания в правоохранительных органах, в аварию попал внук экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь.

«Водитель автомобиля Porsche Panamera, совершая разворот под Ваганьковским путепроводом, допустил столкновение с двумя движущимися во встречном направлении иномарками», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Освидетельствование показало, что водитель Porsche Panamera был в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в отдел полиции для составления необходимых материалов. Ранее Игорь Ишаев уже был лишен водительских прав, отметили в пресс-службе. В пресс-службе уточнили, что в результате аварии машины получили повреждения, но о пострадавших информации не было. Имя водителя в полиции не назвали.

По информации 5-tv.ru, алкотестер обнаружил в выдыхаемом воздухе Игоря Ишаева 0,738 промилле. По данным телеканала, ДТП с участием внука экс-главы Хабаровского края может обернуться уголовным делом за повторную езду в нетрезвом состоянии за рулем. В отношении него проводится проверка. Он был лишен водительских прав, но позволил себе сесть за руль. Кроме того, в момент аварии Ишаев был пьян.

Как сообщало Амур.инфо, Игорь Ишаев уже провоцировал ДТП в Москве. Это было в марте 2017 года. Он был за рулем Mercedes и на скорости более 200 километров в час врезался в несколько автомобилей на МКАД: столкнулись три автомобиля и фура, которая от удара опрокинулась на бок и блокировала движение по дороге. В результате аварии пострадал Ишаев-младший и его пассажиры. Молодого человека госпитализировали с переломом ключицы.

Игорь Ишаев давно известен правоохранителям как злостный нарушитель ПДД и стритрейсер. Молодой человек является любителем гонок на огромной скорости. Его автомобиль был не раз замечен дрифтующим на смотровой площадке у здания МГУ. Известно, что на счету стритрейсера, по данным на 2017 год, было порядка 140 штрафов, большинство из которых – за превышение скоростного режима.

Виктор Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 год. В 2009 году Ишаев стал полномочным представителем президента Дмитрия Медведева в Дальневосточном федеральном округе, а в 2012-м также был назначен руководителем Министерства по развитию Дальнего Востока. С обоих постов он был отправлен в отставку в 2013 году. В марте 2019 года Ишаева задержали по подозрению в хищении у «Роснефти» на сумму в размере 5 миллионов рублей. Позднее его адвокат сообщил, что экс-губернатор возместил ущерб.