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сегодня, 09:59 15

Внук экс-губернатора Хабаровского края снова стал участником ДТП в Москве

Внук экс-губернатора Хабаровского края снова стал участником ДТП в Москве
Фото: ren.tv

В Москве произошло ДТП с участием автомобиля Porsche Panamera и еще двух иномарок, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве. По информации источника издания в правоохранительных органах, в аварию попал внук экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь.

«Водитель автомобиля Porsche Panamera, совершая разворот под Ваганьковским путепроводом, допустил столкновение с двумя движущимися во встречном направлении иномарками», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Освидетельствование показало, что водитель Porsche Panamera был в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в отдел полиции для составления необходимых материалов. Ранее Игорь Ишаев уже был лишен водительских прав, отметили в пресс-службе. В пресс-службе уточнили, что в результате аварии машины получили повреждения, но о пострадавших информации не было. Имя водителя в полиции не назвали.

По информации 5-tv.ru, алкотестер обнаружил в выдыхаемом воздухе Игоря Ишаева 0,738 промилле. По данным телеканала, ДТП с участием внука экс-главы Хабаровского края может обернуться уголовным делом за повторную езду в нетрезвом состоянии за рулем. В отношении него проводится проверка. Он был лишен водительских прав, но позволил себе сесть за руль. Кроме того, в момент аварии Ишаев был пьян.

Как сообщало Амур.инфо, Игорь Ишаев уже провоцировал ДТП в Москве. Это было в марте 2017 года. Он был за рулем Mercedes и на скорости более 200 километров в час врезался в несколько автомобилей на МКАД: столкнулись три автомобиля и фура, которая от удара опрокинулась на бок и блокировала движение по дороге. В результате аварии пострадал Ишаев-младший и его пассажиры. Молодого человека госпитализировали с переломом ключицы.

Игорь Ишаев давно известен правоохранителям как злостный нарушитель ПДД и стритрейсер. Молодой человек является любителем гонок на огромной скорости. Его автомобиль был не раз замечен дрифтующим на смотровой площадке у здания МГУ. Известно, что на счету стритрейсера, по данным на 2017 год, было порядка 140 штрафов, большинство из которых – за превышение скоростного режима.

Виктор Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 год. В 2009 году Ишаев стал полномочным представителем президента Дмитрия Медведева в Дальневосточном федеральном округе, а в 2012-м также был назначен руководителем Министерства по развитию Дальнего Востока. С обоих постов он был отправлен в отставку в 2013 году. В марте 2019 года Ишаева задержали по подозрению в хищении у «Роснефти» на сумму в размере 5 миллионов рублей. Позднее его адвокат сообщил, что экс-губернатор возместил ущерб.

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#Дальний Восток #ДТП

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    У меня приговор постоянен - выпороть розгами и клизма на 10 литров

  • ну вот

    ну вот
    2 часа назад

    почему на 10, м?

  • EraDanTi

    EraDanTi
    2 часа назад

    Сел за руль пьяный - убийца.

    Сел за руль пьяный, лишенный прав - серийный убийца.

    В колонию "Полярная сова" его, пожизненно!

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    ну вот

    почему на 10, м?



    Я же не фашист

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад



    ~~ДТП с участием внука экс-главы Хабаровского края может обернуться уголовным делом за повторную езду в нетрезвом состоянии за рулем



    Надеюсь, его расстреляют?

  • Нажми Обсудить на форуме

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    2 часа назад

    Красиво жить не запретишь.

  • nerv

    nerv
    1 час назад

    Наказать в соответствии с ЗАКОНОМ,если конечно папик не против!

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    nerv

    Наказать в соответствии с ЗАКОНОМ,если конечно папик не против!



    Папа возражает

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Tуман

    nerv

    Наказать в соответствии с ЗАКОНОМ,если конечно папик не против!



    Папа возражает



    А дедушка? )





    ~~Внук экс-губернатора



  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    С дедушкой я не знаком

  • ay

    ay
    1 час назад

    В этой стране ИМ можно всё?

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    ay

    В этой стране ИМ можно всё?



    Базара нет

  • ay

    ay
    1 час назад

    Подозревают сотрясение мозха. Всего-лишь.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Удивительно, но в прошлый раз (в ДТП-2017) камеры видеонаблюдения ничего не наблюли.

  • Мира

    Мира
    25 минут назад

    И сейчас все будет хорошо у него.

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