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В Благовещенске не сел самолет из Новосибирска

В Благовещенске не сел самолет из Новосибирска
Фото: архив Амур.инфо

18 июня сильно задерживается прибытие авиарейса S7-5211 Новосибирск – Благовещенск. Информация об этом появилась на сайте аэропорта столицы Амурской области. В пресс-службе аэропорта ИА «Амур.инфо» эти сведения подтвердили и рассказали о причинах.

Так, рейс из Новосибирска должен был прибыть в Благовещенск в 06:00, однако из-за неблагоприятных погодных условий – тумана – самолет ушел на запасной аэродром в Хабаровск. В настоящее время он готовится к вылету в столицу Амурской области.

По данным сайта аэропорта Благовещенска, расчетное время прилета лайнера – 11:25.

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#погода #транспорт

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  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    2 часа назад

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