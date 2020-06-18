Более 13 миллионов рублей поступили на счет для борьбы с коронавирусом в Приамурье

Продолжает работать благотворительный счет для борьбы с коронавирусом в Амурской области. С момента открытия на него поступило 13 516 274 рубля.

По поручению губернатора Амурской области центр социального обслуживания населения «Доброта» открыл сбор добровольных пожертвований на проведение мероприятий, которые связаны с предупреждением завоза и распространения коронавирусной инфекции, направлены на устранение ее последствий. Это единственный официальный счет для таких перечислений в регионе. Его реквизиты размещены на официальном сайте областного правительства.

На добровольные пожертвования были приобретены средства индивидуальной защиты, бутилированная вода, организовано горячее питание медработников.

Так, 2 511 600 рублей направлено на организацию горячего питания медицинским работникам станции скорой помощи Благовещенска, а также Белогорской, Свободненской и Тындинской больниц.

Всего с момента открытия счета было закуплено 50 тысяч одноразовых масок. На это был направлен 1 миллион рублей. Сшито 18 700 многоразовых масок, на это потрачено 841 500 рублей. 35 000 одноразовых и 18 700 многоразовых масок выдано представителям силовых структур Амурской области. 10 000 штук одноразовых масок передано Свободненской больнице, 5 000 штук передано администрации города Шимановска для контрольно-пропускных пунктов.

На оплату бутилированной воды для медиков Амурской областной инфекционной больницы переведено 121 400 рублей.

Также для медицинских работников городских больниц были приобретены бахилы (1 350 штук), респираторы (6 390 штук), защитные многоразовые очки (1 350 штук), перчатки (9 800 штук), шапочки (2 800 штук), одноразовые противочумные костюмы (1 850 штук) на общую сумму 5,7 миллиона рублей.

На сумму 167 589 рублей было приобретено 67 многоразовых костюмов. Они переданы благовещенской таможне, УФСИН, транспортной полиции, УМВД, управлению ветеринарии, региональному управлению ФСБ.

Всего на борьбу с коронавирусом с благотворительного счета израсходовано 10,45 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.