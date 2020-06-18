Амур.инфо предлагает совершить невозможное: помочь маленькой Софии получить самое дорогое лекарство в мире

В семье Дарбинян-Плотниковых, которая живет в столице БАМа – городе Тында, 23 февраля произошло счастливое событие: появилась долгожданная внучка София. Спустя 3,5 месяца ребенку поставили серьезнейший диагноз – спинальная мышечная атрофия. Спасти жизнь может всего один укол, правда, самый дорогой в мире.

Беременность у мамы Софии протекала обычно, роды случились в срок. Необычность была только в дате – 23 февраля. В День защитника Отечества, как обычно шутят, девочки рождаются очень мужественными.

Беда в их дом постучалась, когда после трех месяцев невролог заметил, что ребенок не держит головку и не дает коленных рефлексов. После врачебных совещаний девочку направили на медико-генетическую консультацию, ее провели в Новосибирске. Диагноз ошарашил: СМА – спинальная мышечная атрофия. Причина - редкое генетическое заболевание.

«До недавнего времени детям с таким диагнозом сразу ставили статус "нуждающийся в паллиативной помощи" и отправляли умирать домой. Сейчас появилось три лекарства, одно из них даже зарегистрировано на территории России, но получить его крайне сложно и долго, так как курс стоит недешево и применяется пожизненно, и Минздрав тянет время. Есть еще одно лекарство, получить его можно в США, в клинике Children's hospital of Philadelphia, и оно самое дорогое в мире. Это всего один укол, и он стоит 2 миллиона 125 тысяч долларов. Сумма неимоверная, но вариантов у нас нет», - рассказала мама Софии.

Речь идет о препарате Zolgensma. Инъекция вводится внутривенно один раз в жизни и устраняет причину, заменяя мутировавший ген на функционально полноценный. Помочь может каждый. Если не материально, то можно сделать репост в своих соцсетях.

«Сегодня вся Тында, Благовещенск, Новосибирск и другие города объединились в желании помочь ребенку. Семья Плотниковых – уважаемая и довольно известная в нашем городе. они много лет работали в системе образования. Валерий Адьевич – заместитель главы администрации Тындинского района по социальным вопросам, Галина Петровна – в прошлом учитель биологии, сейчас работает в администрации Тынды, занимается социальными вопросами. Прекрасные люди, которые сделали много хорошего. Информацию мы опубликовали в газете "БАМ", люди распространяют призыв о сборе средств в соцсетях. Сумма невероятная, но вместе мы – сила», – уверен председатель Тындинского районного Совета народных депутатов Максим Ермаков.

Укол желательно поставить до 6 месяцев. Если этого не сделать, мышцы будут и дальше атрофироваться, и способность глотать и дышать может быть утрачена. Таким образом, у семьи маленькой Софии осталось чуть больше месяца.

Реквизиты Карты Сбербанк: папа Владимир Эдуардович Дарбинян 4274 3200 4159 5656 (номер телефона +79232576342); мама Анастасия Валерьевна Дарбинян 4274 3200 4251 3179 (номер телефона +79232350409). Карта Тинькофф: 5536913840672030 (Darbinyan Anastasiya Valerevna). Яндекс Кошелёк: 410011740649836. PayPal: sofiadarbinyan@mail.ru. PaySend: 4274 3200 4159 5656.

Все необходимые документы имеются на странице ребенка в Инстаграме, а также на сайтах: @helpsofiadarbinyan и https://sofiadarbinyan.ru/.

«В России есть единственный зарегистрированный препарат – "Спинраза". Чтобы его получить, нужно пройти очень долгий путь: подать заявку на ВМП (высокотехнологичная медпомощь), она обрабатывается 4 недели, госпитализироваться в какой-то федеральный центр, например в Институт педиатрии имени Вельтищева. Срок ожидания госпитализации может достигать нескольких месяцев; там соберут консилиум о назначении препарата, и с заключением нужно будет ехать обратно в регион. В регионе подают документы на закупку, а срок ожидания закупки может достигать 3-4 месяцев. Итого практически полгода, которых у нас нет», – поясняют родители на сайте по сбору средств для лечения Софии.