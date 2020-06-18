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Амур.инфо предлагает совершить невозможное: помочь маленькой Софии получить самое дорогое лекарство в мире

Амур.инфо предлагает совершить невозможное: помочь маленькой Софии получить самое дорогое лекарство в мире

В семье Дарбинян-Плотниковых, которая живет в столице БАМа – городе Тында, 23 февраля произошло счастливое событие: появилась долгожданная внучка София. Спустя 3,5 месяца ребенку поставили серьезнейший диагноз – спинальная мышечная атрофия. Спасти жизнь может всего один укол, правда, самый дорогой в мире.

Беременность у мамы Софии протекала обычно, роды случились в срок. Необычность была только в дате – 23 февраля. В День защитника Отечества, как обычно шутят, девочки рождаются очень мужественными.

Беда в их дом постучалась, когда после трех месяцев невролог заметил, что ребенок не держит головку и не дает коленных рефлексов. После врачебных совещаний девочку направили на медико-генетическую консультацию, ее провели в Новосибирске. Диагноз ошарашил: СМА – спинальная мышечная атрофия. Причина - редкое генетическое заболевание.

«До недавнего времени детям с таким диагнозом сразу ставили статус "нуждающийся в паллиативной помощи" и отправляли умирать домой. Сейчас появилось три лекарства, одно из них даже зарегистрировано на территории России, но получить его крайне сложно и долго, так как курс стоит недешево и применяется пожизненно, и Минздрав тянет время. Есть еще одно лекарство, получить его можно в США, в клинике Children's hospital of Philadelphia, и оно самое дорогое в мире. Это всего один укол, и он стоит 2 миллиона 125 тысяч долларов. Сумма неимоверная, но вариантов у нас нет», - рассказала мама Софии.

Речь идет о препарате Zolgensma. Инъекция вводится внутривенно один раз в жизни и устраняет причину, заменяя мутировавший ген на функционально полноценный. Помочь может каждый. Если не материально, то можно сделать репост в своих соцсетях.

«Сегодня вся Тында, Благовещенск, Новосибирск и другие города объединились в желании помочь ребенку. Семья Плотниковых – уважаемая и довольно известная в нашем городе. они много лет работали в системе образования. Валерий Адьевич – заместитель главы администрации Тындинского района по социальным вопросам, Галина Петровна – в прошлом учитель биологии, сейчас работает в администрации Тынды, занимается социальными вопросами. Прекрасные люди, которые сделали много хорошего. Информацию мы опубликовали в газете "БАМ", люди распространяют призыв о сборе средств в соцсетях. Сумма невероятная, но вместе мы – сила», – уверен председатель Тындинского районного Совета народных депутатов Максим Ермаков.

Укол желательно поставить до 6 месяцев. Если этого не сделать, мышцы будут и дальше атрофироваться, и способность глотать и дышать может быть утрачена. Таким образом, у семьи маленькой Софии осталось чуть больше месяца.

  1. Реквизиты
  2. Карты Сбербанк: папа Владимир Эдуардович Дарбинян 4274 3200 4159 5656 (номер телефона +79232576342); мама Анастасия Валерьевна Дарбинян 4274 3200 4251 3179 (номер телефона +79232350409).
  3. Карта Тинькофф: 5536913840672030 (Darbinyan Anastasiya Valerevna).
  4. Яндекс Кошелёк: 410011740649836.
  5. PayPal: sofiadarbinyan@mail.ru.
  6. PaySend: 4274 3200 4159 5656.

Все необходимые документы имеются на странице ребенка в Инстаграме, а также на сайтах: @helpsofiadarbinyan и https://sofiadarbinyan.ru/.

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Выспалась у мамы на руках :)) Кстати, когда мы поедем в институт Вельтищева, и нам сделают назначение препарата, это не будет значить того, что препарат закупят, представляете? Это будет значить только то, что соберётся врачебная комиссия, и документы будут поданы в Минздрав. Сколько они там пробудут, какое будет решение, будет ли закупка - эти вопросы остаются открытыми. Вот почему мы начали собирать на Zolgensma. Помочь может каждый! Если не материально, то сделайте, пожалуйста, репост в своих соцсетях! Реквизиты ⠀ В один клик сделать перевод https://yasobe.ru/na/zolgensma_sofii ⠀ Карта Сбербанка по номеру телефона Мама - Анастасия Валерьевна Дарбинян 8-923-235-04-09 Папа - Владимир Эдуардович Дарбинян 8-923-257-63-42 ⠀ Карта Тинькофф: 5536913840672030 (Darbinyan Anastasiya Valerevna) ⠀ Яндекс Кошелёк: 410011740649836 ⠀ PaySend: 4274 3200 4159 5656 ⠀ PayPal: sofiadarbinyan@mail.ru #помогисофиинск

Публикация от София Дарбинян СМА (@helpsofiadarbinyan)

«В России есть единственный зарегистрированный препарат – "Спинраза". Чтобы его получить, нужно пройти очень долгий путь: подать заявку на ВМП (высокотехнологичная медпомощь), она обрабатывается 4 недели, госпитализироваться в какой-то федеральный центр, например в Институт педиатрии имени Вельтищева. Срок ожидания госпитализации может достигать нескольких месяцев; там соберут консилиум о назначении препарата, и с заключением нужно будет ехать обратно в регион. В регионе подают документы на закупку, а срок ожидания закупки может достигать 3-4 месяцев. Итого практически полгода, которых у нас нет», – поясняют родители на сайте по сбору средств для лечения Софии.

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#дети #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • retired21

    retired21
    1 час назад

    Почему лечения нет?

    — Потому что не определены источники финансирования. СМА до сих пор не включена ни в одну государственную программу — ни с федеральным финансированием (как высокозатратные нозологии), ни с региональным (как жизнеугрожающие редкие). 939 пациентов.Жизнь больных не укладывается в бюджет

  • Талеста

    Талеста
    1 час назад

    У вас все получится, здоровья малышке ❤️

  • кержак

    кержак
    1 час назад

    retired21

    Почему лечения нет? — Потому что не определены источники финансирования. СМА до сих пор не включена ни в одну государственную программу — ни с федеральным финансированием (как высокозатратные нозологии), ни с региональным (как жизнеугрожающие редкие). 939 пациентов.Жизнь больных не укладывается в бюджет



    ...а вы думаете что в США пациенты с таким диагнозом в бюджет укладываются?

  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    1 час назад

    Навались, народ, всем миром спасем человечку жизнь!

  • Изнуренков

    Изнуренков
    1 час назад

    кержак

    retired21

    Почему лечения нет? — Потому что не определены источники финансирования. СМА до сих пор не включена ни в одну государственную программу — ни с федеральным финансированием (как высокозатратные нозологии), ни с региональным (как жизнеугрожающие редкие). 939 пациентов.Жизнь больных не укладывается в бюджет



    ...а вы думаете что в США пациенты с таким диагнозом в бюджет укладываются?



    В США проще! Они напечатают долларов сколько нужно вот и решена проблема!

  • Nikita1987

    Nikita1987
    1 час назад

    К сожалению виза в США делается от 50 дней (Владивосток) до года (Москва). Многие наши западные соотечественники ездят в Прибалтику, для встречи с консулом

  • Наталья Наделяева

    Наталья Наделяева
    1 час назад

    Люди, помогайте!

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    58 минут назад

    Перевел, немного, но все же

  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    57 минут назад

    Дмитрий РусскийПеревел, немного, но все же


    "Даже немножечко, чайную ложечку - это уже хорошо!"

  • Vuejs

    Vuejs
    46 минут назад

    Губернатор, ау, там помнится на Ковид НАРОД собирал, так вроде сейчас уже не требуется, маски в наличии есть, китай помогает, так может на благое дело пустить (к слову сказать нету информации о расходовании поступивших средств), помнится там средств за 1млн.(могу ошибаться) было, 7 апреля статья была

  • Удача

    Удача
    42 минуты назад

    отправила тысячу

  • Vuejs

    Vuejs
    35 минут назад

    https://www.amur.info/news/2020/05/12/172632

    вот стать 13 млн, думаю НАРОД против не будет если немного взять от туда

  • Vuejs

    Vuejs
    35 минут назад

    *статья

  • I77

    I77
    29 минут назад

    Кто как не мы, все на плечах народа....поможем ребеночку!

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