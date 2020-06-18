Выбор читателей за 17 июня

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 17 июня.

Суд Белогорска вынес приговор по уголовному делу в отношении электромонтера Забайкальской региональной дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД». Его обвиняли в нарушении неприкосновенности частной жизни, а также в вымогательстве.

С 1 июня амурские семьи начали получать единовременную выплату в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет в связи с пандемией. На сегодняшний день обработано и оплачено более 84 тысяч заявлений на 117 807 детей.

Генеральный директор ООО «Газпром переработка Благовещенск» Юрий Лебедев дал эксклюзивное интервью программе «Простые вопросы» и рассказал о ситуации на Амурском ГПЗ. По словам Юрия Лебедева, на сегодня заболевание COVID-19 диагностировано у 158 человек. Количество бессимптомных носителей в программе не прозвучало.

17 июня в Амурской области лабораторно подтверждено 38 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Темп прироста за последние сутки составил 3,5 %.