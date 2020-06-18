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Победа одна на всех: в Благовещенске создают альбом об участниках войны

Победа одна на всех: в Благовещенске создают альбом об участниках войны
Фото: администрация Благовещенска

В областном центре создают альбом об участниках Великой Отечественной войны. В сборник войдут письма и воспоминания амурчан о родственниках разных национальностей. Проект реализует городская Ассоциация пожилых людей на средства муниципального гранта в сфере культуры и искусства.

Основная идея сборника – представить участников войны из всех республик бывшего Советского Союза, показать, что победа в 45-ом – победа многонациональная, одна на всех.

«Мой отец родом из Казахстана, до войны, кроме своего Казалинска, нигде не бывал. А когда довелось участвовать в боях на подступах к Сталинграду, защищал этот город как родной, воспринимая страну как единое целое, – рассказывает куратор проекта Сергей Утенбергенов. – И это ощущение целостности было решающим фактором победы нашего народа».

Помимо воспоминаний об участниках войны, в сборник войдут фотографии памятников героям, установленным в республиках бывшего Союза. После выпуска памятного альбома организаторы планируют организовывать встречи со школьниками на патриотические темы, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Новый благовещенский проект, посвященный 75-летию Победы, презентуют 3 сентября – в День воинской славы России в честь окончания Второй мировой войны.

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#память

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    4 часа назад

    это Победа не для барыг

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