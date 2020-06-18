Прогресс строительства Амурского ГПЗ в мае 2020 года составил 62 %

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Строительство Амурского ГПЗ, несмотря на пандемию, не останавливается ни на один день. По данным на май 2020 года, прогресс строительства составил 62 %.

На строительной площадке реализуется комплекс профилактических мер по защите здоровья строительного персонала. Стартовала навигация по доставке крупнотоннажного оборудования. Завершается теплоизоляция основного технологического оборудования на первом пусковом комплексе (1 и 2 линия). Ведется обустройство аппаратных и закрытых распределительных устройств на пусковом комплексе. Стартовали пусконаладочные работы на первой паре газоперекачивающих агрегатов «Ладога-32». Ведется строительство коммерческих узлов учета сырьевого газа.

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#газ #строительство

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Анна Краснобаева