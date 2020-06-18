Гороскоп 18 июня: Девы на защите своих идеалов, а Скорпионам нужно поработать

Восход Солнца: 04:18

Заход Солнца: 20:43

Солнце в Близнецах.

Овен. Не самое благоприятное время для сделок, ничего сегодня не подписывайте, лучше еще раз внимательно перечитайте документ. День благоприятен для любви, зачатия, заключения брака. Заметно улучшатся отношения со старшими родственниками, друзьями, коллегами.

Телец. Сегодня – только отдых. Этот день как будто создан для романтического приключения. Не оставляйте без внимания сильные порывы своей души. Целиком и полностью отдавайтесь охватившему Вас чувству. Вероятность новых интересных знакомств, что может в будущем привести к устойчивым отношениям. Тельцам следует избегать излишней импульсивности и прямолинейности. Эти качества привлекут к Вам множество недругов.

Близнецы. День символизирует гармонию и равновесие. Вы сможете навести порядок в своих чувствах, стать оптимистичнее. Можете задуматься о новых делах или отпуске, но лучше не затевать грандиозных проектов, так как вероятно ухудшение финансового положения и общественно-политической ситуации. Займитесь сегодня творчеством или какими-то поделками, это даст Вам ощущение гармонии. Близнецам пойдет на пользу сделать сегодня хоть какую-то мелочь, ведущую к своей мечте.

Рак. Сегодня существует опасность для здоровья. Звезды рекомендуют избегать шумных компаний и застолья. Считается, что этот день благоприятен для приворота или борьбы с плотскими страстями. Сон может быть вещим и исполнится ровно через неделю. Не лучший день для серьезных или личных разговоров, и в том, и в другом случае Вы можете натолкнуться на недопонимание.

Читайте также

Гороскоп на неделю 15 – 21 июня: Водолеи излучают очарование, а Львы великодушны

Лев. Сегодня не исключены неожиданные повороты судьбы, которые потребуют от Вас максимальной активности и быстроты реакции на меняющуюся ситуацию. Из-за некоторой наивности и доверчивости Вы можете попасть под чужое влияние или угодить в ловушку. Будьте внимательны при общении с лицами противоположного пола – вероятные проблемы будут связаны именно с ними. Постарайтесь сегодня сделать что-нибудь выдающееся, не бойтесь.

Дева. Вы настроены на борьбу и имеете все шансы победить, осталось только выбрать соперника, триумф над которым принесет больше всего преференций. Возможно, Вам придется защищать свои идеалы или жизненные установки, но не стоит портить из-за минутного спора отношения с коллегами или друзьями.

Весы. Благоприятный день, особенно для мужчин-Весов.Они смогут привлечь к делу активных партнеров или отыскать новых союзников. Удачно пройдут встречи, переговоры, поездки, контакты. Вероятно новоеромантическое увлечение, однако честолюбие или ложная скромность не позволят проявить глубину чувств или серьезность намерений. Сны в этот день могут быть вещими. Может возникнуть необходимость в помощи друзей, родственников или влиятельных людей.

Скорпион. Вам следует больше внимания уделить основной работе. Здесь ваши позиции очень уязвимы, а репутация висит на волоске. Скорпионам сегодня могут поступить ложные сведения, и тогда принимаемые вами решения могут оказаться напрасными. Чтобы минимизировать негатив, постарайтесь ограничить свое информационное пространство только самыми необходимыми контактами.

Читайте также

Гороскоп на июнь 2020 года: Стрельцы сделают важный шаг, а Овнов ждет романтика

Стрелец. Благоприятный во всех отношениях день. Вы сможете преодолеть все испытания и преграды на пути к намеченной цели. Не исключено, что новые люди, которые войдут в вашу жизнь, обогатят Вас идеями и откроют перед вами новые возможности. Возможно, Вы получите достойное вознаграждение за свой напряженный труд.

Козерог. Если в этот день не удастся решить давно назревшие вопросы, не огорчайтесь. Данный период больше подходит для рутинной работы. Благоприятный день. Трудолюбие, упорство в достижении цели или покровительство влиятельного лица позволят создать стартовую площадку для финансового взлета. Сегодня Вы можете с успехом осуществлять различные коммерческие сделки, даже связанные с риском. Вечер посвятите собственному здоровью и поддержанию хорошей формы. Вас, вероятно, ждут испытания в отношениях с детьми.

Водолей. Успехи в личной жизни весьма сомнительны. Вероятны домашние хлопоты, проблемы с детьми или недомогание. Постарайтесь провести день вне дома. Рекомендуется уединение, прогулки, посещение библиотеки. Подходящее время, чтобы попросить человека пойти Вам на встречу.

Рыбы. Не полагайтесь на коллег по работе, Рыбам придется в четверг самому решать встающие перед вами производственные проблемы. Пора браться за новые дела и не переживать, что реализовать их не получится. Вас обязательно поддержат в начинаниях близкие друзья и коллеги.

Астролог: Вальдемар Небоходцев