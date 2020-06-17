В Благовещенске перекроют проезд по улице Калинина
В четверг, 18 июня, в областном центре Приамурья ограничат движение транспорта по улице Калинина на участке от Тенистой до Пролетарской. Это связано с ремонтом в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Подрядная организация будет укладывать щебеночно-мастичный асфальтобетон.
В пятницу, 19 июня, работы продолжатся на другом участке – от Пролетарской до Ломоносова, где также будет ограничено движение транспорта.
Администрация Благовещенска просит автомобилистов выбирать альтернативные маршруты для проезда.
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