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В Благовещенске перекроют проезд по улице Калинина

В четверг, 18 июня, в областном центре Приамурья ограничат движение транспорта по улице Калинина на участке от Тенистой до Пролетарской. Это связано с ремонтом в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Подрядная организация будет укладывать щебеночно-мастичный асфальтобетон.

В пятницу, 19 июня, работы продолжатся на другом участке – от Пролетарской до Ломоносова, где также будет ограничено движение транспорта.

Администрация Благовещенска просит автомобилистов выбирать альтернативные маршруты для проезда.

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#транспорт

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