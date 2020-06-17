В Благовещенске перекроют проезд по улице Калинина

В четверг, 18 июня, в областном центре Приамурья ограничат движение транспорта по улице Калинина на участке от Тенистой до Пролетарской. Это связано с ремонтом в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Подрядная организация будет укладывать щебеночно-мастичный асфальтобетон. В пятницу, 19 июня, работы продолжатся на другом участке – от Пролетарской до Ломоносова, где также будет ограничено движение транспорта. Администрация Благовещенска просит автомобилистов выбирать альтернативные маршруты для проезда.

Просмотров всего: 355

#транспорт

распечатать

Ольга Канюшкина