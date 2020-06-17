СИБУР и НИПИГАЗ подарили новые автомобили скорой помощи городской больнице Свободного

В Амурскую область доставлены три новых автомобиля скорой помощи, приобретенные компаниями СИБУР и НИПИГАЗ специально для больницы города Свободного. 17 июня состоялось торжественное вручение ключей от машин, приуроченное к предстоящему Дню медицинского работника, который в этом году выпадает на 21 июня.

Свободненская больница обслуживает более 60 тысяч пациентов – жителей города, населённых пунктов Свободенского района и близлежащих территорий, а также оказывает медицинскую помощь сотрудникам Амурского ГПЗ, для которого создается собственная медицинская инфраструктура.

По оценке медиков, пополнение автопарка новой техникой в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекцией стало своевременной помощью со стороны компаний.

Новые автомобили скорой помощи отечественного производства были доставлены в Свободный из Нижнего Новгорода. Это универсальные машины, на которых могут работать как фельдшерские, так и врачебные бригады. Автомобили оснащены всем необходимым для эффективного и оперативного оказания медицинской помощи пациентам: дефибрилляторами, ЭКГ-аппаратами, наркозной аппаратурой и пр. Кроме того, в их комплектации предусмотрена система микроклимата с кондиционированием и независимым обогревом. Машины обладают повышенной проходимостью.

Сейчас в Свободненской больнице работает в смену 5 – 6 бригад круглосуточно. Из них две основных ковид-бригады и одна резервная.

«С развитием пандемии коронавируса мы увеличивали коечный фонд. Так если раньше в инфекционном госпитале было на 7 коек, то теперь их 100, - пояснила главный врач больницы Свободного Нина Лесик. - Пришлось увеличивать число провизорных госпиталей до 500 коек, а также мы перепрофилировали отделения для внебольничных пневмоний и увеличили количество коек для инфекционной патологии. Медикаментов у нас было достаточно, но в связи увеличением количества пациентов помощь от НИПИГАЗа, который предоставил нам медикаменты, аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы, а также помощь министерства здравоохранения области оказалась востребованной».

«Сейчас, когда мы столкнулись с новым вызовом борьбы с коронавирусной инфекцией, в компаниях СИБУР и НИПИГАЗ считают, что помощь медикам крайне необходима. Она необходима всем жителям города и района, а также тем, кто приехал работать на строительство Амурского ГПЗ. Мы надеемся, что эти автомобили станут существенным вкладом в оказание этой помощи, а также достойным подарком городской больнице Свободного к предстоящему Дню медицинского работника. Автомобили оснащены новейшим медицинским оборудованием. Они полностью адаптированы к условиям эксплуатации в непростых климатических и дорожных условиях», Борис Лим, Член Правления ООО СИБУР.

«Хочу сказать огромное спасибо от лица всех медицинских работников Свободного и Свободненского района, а также правительства Амурской области компаниям СИБУР и НИПИГАЗ за эту своевременную и нужную помощь. Она очень кстати. Компании помогают нашему региону с начала развития эпидемии. Передают медицинским учреждениям защитные средства для медицинского персонала - комбинезоны, маски, перчатки. Помогают оборудовать дополнительную медицинскую инфраструктуру в Свободном. Оказывают помощь с обеспечением лекарственными средствами. Это помогает сделать работу наших медиков более эффективной и защищённой», - отметила и.о. министра здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева.

Министр отметила, что сейчас медицинские работники Свободного и Свободненского района работают в особых условиях, стройка крупнейшего в России газоперерабатывающие завода обеспечила значительный приток населения, нагрузка на медицинские учреждения возросла. В условиях пандемии здесь мобилизованы все силы, министерство здравоохранения области привлекло сюда медицинских работников из других районов региона, но пока медики справляются своими силами.

«Надо отдать должное медицинским работникам Свободного и Свободненского района, они работают самоотверженно, несмотря на большую нагрузку и возможный риск заражения, никто не отказывается помогать людям», - подчеркнула Светлана Леонтьева.

В рамках партнерства с регионом СИБУР и НИПИГАЗ уже направили в медицинские учреждения Приамурья несколько тысяч эпидемиологических комплектов для медицинского персонала. Поставки защитных комбинезонов, масок и перчаток продолжаются.

Также СИБУР присоединился к реализации мероприятий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в рамках благотворительной программы Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ). Цель программы – закупка средств индивидуальной защиты для дальневосточных медиков, а также прямая финансовая помощь регионам Дальнего Востока.

Также компании, задействованные в реализации проекта строительства Амурского ГПЗ, приобрели современное медицинское оборудование, которое было доставлено в Амурскую область в минувшие выходные. Компьютерные томографы, концентраторы кислорода, аппараты ИВЛ и другая медицинская техника предназначены для городской больницы Свободного, а также двух главных лечебных площадок проекта АГПЗ: провизорного госпиталя на 194 койко-места, организованного на базе бывшего военного госпиталя в Свободном, а также строящегося эвако-сортировочного инфекционного госпиталя на территории Амурского ГПЗ, рассчитанного на 88 коек, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.