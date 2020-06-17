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Более 100 благовещенских дворов летом украсят игровые комплексы, карусели и тренажеры

Более 100 благовещенских дворов летом украсят игровые комплексы, карусели и тренажеры
Фото: pixabay.com

В областном центре Приамурья в августе текущего пройдут работы по благоустройству детских площадок. Игровые комплексы, карусели, качели, тренажеры и лавочки установят во дворах более чем 100 многоквартирных домов.

Деньги на это выделяются в рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства». В настоящее время администрация Благовещенска объявляет конкурсы по выбору подрядчиков на выполнение работ. На сайте РТС-тендер уже размещено несколько аукционов на сумму свыше 4 миллиона челочек.

Средства выделяет городской бюджет.

Список адресов определялся по заявкам депутатов Благовещенской городской думы. Народные избранники подавали их в управление ЖКХ исходя из потребностей жителей в округах. Новые игровые комплексы будут установлены как в центральных, так и в отдаленных районах города, например, в Белогорье на улице Вокзальной, а также по улицам Нагорная, Пограничная, в переулке Южный, в поселках Аэропорт и Радиоцентр.

В частности, во дворах по адресам: Игнатьевское шоссе, 13; улица Институтская, 14; улица Кантемирова, 18; улица Комсомольская, 16; улица Мухина, 53/3 будут установлены детские игровые комплексы с горками и лестницами.

Во дворах домов по улицам Красноармейская, 140; Калинина, 68; Калинина, 2; Зейская, 225/3; Шевченко, 18; Святителя Иннокентия, 19 появятся качели, карусели, лавочки, и тренажеры. Во дворе по Игнатьевскому шоссе, 17 установят комплекс с качелями, горкой и песочницей. По некоторым адресам появятся баскетбольные стойки, качалки на пружинах, турники, параллельные брусья и другие объекты, сообщает пресс-служба благовещенской администрации.

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#городская власть #дети #жизнь

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Комментарии
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  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    2 часа назад

    Свыше 4 миллионов челочек?

  • V.M.

    V.M.
    2 часа назад



    на сумму свыше 4 миллиона челочек.

    Средства выделяет городской бюджет.



    хватит ли городского бюджета на этих " челочек" ?

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    1 час назад

    Только на адреса депутатовю

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