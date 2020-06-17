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Благовещенская мэрия через суд пытается вернуть самовольно занятую землю в центре города

Администрация Благовещенска обратилась в Арбитражный суд Амурской области с исковым заявлением к ООО «Торговый Дом Центральный». Мэрия считает, что компания самовольно заняла на пересечении улиц Красноармейской и Пионерской участок земли и установила там торговые павильоны.

В заявлении указано, что компания использует часть территории квартала 169 по улице Пионерской площадью 63,72 квадратных метра, относящуюся к землям, государственная собственность на которые не разграничена и является землями общего пользования.

Сведения о предоставлении ООО «Торговый Дом Центральный» части территории для установки павильонов с навесами, а также о наличии договоров аренды, купли-продажи в администрации отсутствуют. Также не выдавалось и разрешение на размещение павильонов на данной территории, сообщает пресс-служба Амурского арбитражного суда.

Администрация Благовещенска считает, что земельный участок был занят самовольно, а также, что он подлежит подлежащим освобождению и просит Арбитражный суд обязать ООО «Торговый Дом Центральный» восстановить границы земельных участков и освободить самовольно занятую часть территории путем демонтажа (сноса) торговых павильонов.

Как пояснили в городской администрации, нарушение было выявлено в 2019 году, во время планового рейдового осмотра специалистами отдела муниципального земельного контроля. Подобные рейды проводятся без взаимодействия с юридическими лицами, пояснили в мэрии. Акт осмотра и другие документы подтверждающие факт, были направлены в Росреестр для привлечения к ответственности.

Следующим шагом стало обращение в суд. Предварительное судебное заседание по делу состоится в Арбитражном суде 13 июля.

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#суды

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Комментарии
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  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    20 секунд назад

    В городе больше половины гаражей установлены как попало, так сказать неофициально. Вот бы снести все эти гаражи, оштрафовать владельцев и на вырученные деньги, озеленить освобождённые участки.

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