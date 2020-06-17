В Благовещенске первым посетителям библиотек подарили закладки из Крыма

Фото: управление культуры администрации Благовещенска

В первый день возобновления работы библиотек Благовещенска читателям сделали подарки. Первые посетители получили закладки из Крыма. Эти закладки сделаны из крымских цветов и трав. Использование закладки позволяет продлить жизнь книги, ведь в этом случае не нужно сгибать страницы или переплет.

С 17 июня городские библиотеки начали принимать читателей при условии строгого соблюдения профилактических мер. Прежде всего, обязательным условием нахождения в читальне является маска на лице и соблюдение безопасной дистанции между людьми. Подробно правила посещения описаны в инстаграм-аккаунтах библиотек.

Время посещения абонемента ограничено 30 минутами. Пользоваться читальным залом пока нельзя. Посетитель говорит библиотекарю, какие книги ему нужны, после чего сотрудник выдает литературу. Продлить книгу можно по интернету – на сайте «Библиотеки Благовещенска» biblioblag.ru.

Как сообщает управление культуры администрации Благовещенска, прочитанные книги смогут вернуться в фонд только после обработки.

«Закладки из Крыма в Благовещенск доставили в знак дружеских взаимоотношений между библиотеками Симферополя и Благовещенска. 11 марта текущего года было подписано соглашение о сотрудничестве двух молодежных библиотек – благовещенской ММБ имени Чехова и Крымской республиканской библиотеки для молодежи (город Симферополь). В планах молодежных библиотек работа над совместным историко-географическим проектом "Вспомним поименно". В ходе проекта удалось установить, что 62 амурчанина нашли упокоение в Крыму. Многие из них погибли во время героической обороны Севастополя. Известно, что шесть из 62 воинов ушли на войну из Благовещенска. В дальнейшем эти материалы смогут стать основой для совместных мемориальных выставок», – прокомментировали ИА «Амур.инфо» в управлении культуры администрации Благовещенска.

Пресс-служба министерства культуры и национальной политики Амурской области пишет, что для предупреждения распространения инфекции во всех библиотеках установлены санитайзеры с дезинфицирующими средствами и нанесена разделительная разметка для соблюдения социальной дистанции между посетителями – 1,5 метра. Сотрудники, обслуживающие посетителей, экипированы одноразовыми защитными масками.

Максимально допустимое количество посетителей в зале обслуживания не должно превышать 5 человек. Читателям при посещении библиотеки требуются индивидуальные средства защиты: маски и перчатки.

Санитарная обработка помещений производится каждые 2 часа (мытье полов, протирание столов, дверных ручек, других контактных поверхностей). Также проводится регулярное проветривание помещений.

Все книги после возврата читателями до передачи в основное хранение размещаются в специально выделенной зоне карантина для книг, где они находятся 5 суток, после чего направляются в фонд. Издания, находящиеся на карантине, не могут быть выданы читателям.

«За время карантина деятельность библиотек не прекращалась. Вместе с другими учреждениями культуры они перешли в режим работы онлайн – проводились различные акции и викторины, читатели могли воспользоваться электронными книжными каталогами. По решению оперативного штаба с сегодняшнего дня библиотеки принимают своих читателей пока только на абонементе. Хочу обратиться ко всем, кто направляется в библиотеки, с просьбой проявить терпение и не забывать о мерах предосторожности – надевать защитные маски, соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра. Надеюсь, что в скором времени библиотеки заработают в обычном режиме», – отмечает министр культуры и национальной политики области Надежда Доргунова.

Мероприятия в стенах библиотек пока не проходят, осуществляется только прием и выдача книг. В большинстве учреждений библиотекари самостоятельно подбирают книги и приносят их из книжного фонда для обеспечения дополнительной безопасности.

Досуговые мероприятия библиотеки продолжают проводить в онлайн формате.