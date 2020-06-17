В мэрии Благовещенска рассказали, когда приступят к ремонту на участке улицы Кузнечной

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По изношенной трубе проходят стоки более чем от 100 тысяч потребителей, в том числе — микрорайона.

По предварительной оценке специалистов, для того, чтобы увеличить пропускную способность коллектора нужно заменить старую трубу диаметром 1 500 миллиметров на новую протяжённостью порядка 140 метров, сообщают в пресс-службе мэрии.

Для того чтобы на период ремонта переключить потребителей требуется установка двух временных канализационно-насосных станций, что включает монтаж насосных агрегатов производительностью не менее 800 кубометров в час, устройство временных напорных канализационных коллектора диаметром не менее 400 миллиметров, устройство временных зданий и сооружений, обеспечивающих работу временной насосной станции.

На выполнение этих работ необходимо около 34 миллионов рублей и 4,5 месяца работы.

В настоящее время для обеспечения безопасности провал огорожен. К ремонтным работам на коллекторе коммунальщики приступят после решения вопроса с финансированием. Планируется, что это будет в июле.