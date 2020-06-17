Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:46 0

В мэрии Благовещенска рассказали, когда приступят к ремонту на участке улицы Кузнечной

В мэрии Благовещенска рассказали, когда приступят к ремонту на участке улицы Кузнечной
Фото: Амур.инфо

В этом году в Благовещенске отремонтируют участок городского канализационного коллектора, проходящего под улицей Кузнечной от Рабочей до Конной. После сильного ливня на перекрестке Кузнечная — Рабочая размыло грунт, часть дорожного полотна над коллектором провалилась. Осмотр проблемного участка показал, что сети здесь требуют серьезного ремонта.

По изношенной трубе проходят стоки более чем от 100 тысяч потребителей, в том числе — микрорайона.

По предварительной оценке специалистов, для того, чтобы увеличить пропускную способность коллектора нужно заменить старую трубу диаметром 1 500 миллиметров на новую протяжённостью порядка 140 метров, сообщают в пресс-службе мэрии.

Для того чтобы на период ремонта переключить потребителей требуется установка двух временных канализационно-насосных станций, что включает монтаж насосных агрегатов производительностью не менее 800 кубометров в час, устройство временных напорных канализационных коллектора диаметром не менее 400 миллиметров, устройство временных зданий и сооружений, обеспечивающих работу временной насосной станции.

На выполнение этих работ необходимо около 34 миллионов рублей и 4,5 месяца работы.

В настоящее время для обеспечения безопасности провал огорожен. К ремонтным работам на коллекторе коммунальщики приступят после решения вопроса с финансированием. Планируется, что это будет в июле.

Просмотров всего: 150

#дороги #ЖКХ

распечатать


Общество

Благовещенцы отозвались мемом на появление огромной ямы на улице Кузнечной (фото)
Общество 11

Амурского депутата из-за просроченного штрафа отправили на обязательные работы

Общество

В четырех районах Амурской области восстановили размытые ливнями дороги

Общество 10

Распространитель листовок о водосчетчиках в Благовещенске зарегистрирован в Карелии

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь