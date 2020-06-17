У патриотического проекта «Зейская слобода» появился свой сайт

Это стало возможным при поддержке Фонда президентских грантов в рамках реализации проекта «Встретимся на Амуре».

«Зейская слобода» была создана несколько лет назад из неравнодушных к истории и традициям благовещенцев. В 2015 году они заложили в городском парке культурно-историческую площадку «Усть-Зейская слобода». На ней планируется возвести стилизованное под казацкое поселение XVII века с крепостной стеной, кузницей и другими объектами. В мае 2019 года прошел городской праздник «Гуляй-забивай мечи-топоры».

В прошлом году «Зейская слобода» реализовала проект «Листая страницы «Блокадной книги», который получил признание не только в Благовещенске и Амурской области, но и на всероссийском уровне. В июне 2020 года по решению комиссии в сфере самодеятельного искусства лауреатом Амурской области был признан исторический спектакль «Ленинградский дневник. Несломленные», который представила режиссер образцовой театральной студии «Этюд» Екатерина Набока. Спектакль поставлен по пьесе амурского автора Оксаны Конюх «Ленинградский дневник», которая написана по мотивам «Блокадной книги» Алеся Адамовича и Даниила Гранина.

Второй проект, поддержанный Фондом президентских грантов – «Встретимся на Амуре». В его рамках стартовал - конкурс стихотворений собственного сочинения «Чтобы помнили…». На конкурс авторских стихов о войне каждый благовещенец старше семи лет может представить свои произведения.

Конкурс проводится по пяти возрастным группам. Заявки принимаются до 20 августа 2020 года. Подведение итогов и награждение победителей планируется провести в рамках празднования 75-летия окончания Второй мировой войны.

Положение о городском конкурсе авторских стихов «Чтобы помнили…» опубликовано на официальном сайте управления культуры (культура.благовещенск.рф). Справки по телефонам: 8-962-295-20-71, 8-909-883-80-45 или по адресу: улица Ленина, 144, кабинет 1.

Ключевая идея социального проекта «Встретимся на Амуре» – пьеса «Нина», написанная руководителем Образцовой театральной студии «Этюд» Городского дома культуры Екатериной Набокой. Произведение основано на реальных событиях. Юные актеры театральной студии в постановке расскажут о жизни благовещенских детей военной и послевоенной поры. Автор пьесы рассказала, что писала ее, опираясь на рассказы своей бабушки, родившейся в 1935 году, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.