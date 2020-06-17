Амурские предприниматели получили больше 150 кредитов под 2 %

За две недели предприниматели Амурской области получили больше 150 льготных кредитов под 2 %. С момента запуска новой меры поддержки банки Приамурья выдали бизнесменам кредиты на общую сумму свыше 393 миллионов рублей.

Кредиты по программе поддержки бизнеса и занятости населения, инициированной президентом России Владимиром Путиным, в регионе начали выдавать с начала июня. За это время с заявлениями по новой мере поддержки в банки Приамурья обратились больше 500 амурчан, из них 159 уже получили средства. На сегодняшний день больше всего выданных кредитов оформлено в Сбербанке, кредитная организация предоставила 124 займа в сумме на 189 миллионов рублей. На втором месте по объемам выдачи поддержки банк ВТБ – здесь кредиты смогли получить 30 амурчан на сумму в 159 миллионов рублей.

Согласно условиям программы, кредит выдается в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) на каждого работника предприятия, умноженного на шесть месяцев. Ставка составляет 2 % годовых, разницу между данной фактической и среднерыночной ставками банкам компенсирует государство.

Если предприятие к 1 апреля 2021 года сохранит 90 % нынешних рабочих мест, кредит будет списан вместе с процентами – всю сумму выплатит государство. Если в штате останется не менее 80 % работников, предприниматель должен будет вернуть только половину ссуды и процентов по ней.

Организации и ИП могут воспользоваться программой льготного кредитования бизнеса, если относятся к сферам экономики, потерпевшим наибольший ущерб в связи с коронавирусом. Кроме того, льготным кредитом могут воспользоваться социально ориентированные НКО.

Воспользоваться программой льготного кредитования можно до 1 ноября 2020 года. Средства могут быть использованы на любые цели, связанные с возобновлением предпринимательской деятельности, в том числе – на выплату зарплат или платежи по ранее выданным кредитам.

При необходимости программой предусмотрена возможность пролонгации при соблюдении ряда условий, которые направлены на сохранение численности и подтверждение эффективной деятельности компании. Максимальный срок кредита – до 30 июня 2021 года, а при списании долга – до 1 апреля 2021 года, сообщает пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

По информации министерства экономразвития РФ, новая программа поддержки бизнеса уже стала одной из самых активных в стране. В общей сложности за две недели банки одобрили кредиты на 155 миллиардов рублей. В связи с высоким спросом на новую меру поддержки правительством страны принято решение о дополнительном увеличении лимитов по программе на 100 миллиардов – до 350 миллиардов рублей. Об этом 15 июня сообщил министр экономического развития Максим Решетников.