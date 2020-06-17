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сегодня, 19:26 5

В Приамурье хотят расширить реестр пострадавших от коронавируса

В Приамурье хотят расширить реестр пострадавших от коронавируса
Фото: пресс-служба амурского заксобрания

Амурские депутаты продолжают обсуждать меры поддержки граждан и бизнеса в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией. Так, ко второму чтению подготовлен законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные акты области в сфере налогообложения. Принятый в первом чтении в мае, он претерпел ряд изменений.

«В ходе работы над документом к ранее озвученным направлениям предпринимательской деятельности, которые вправе рассчитывать на поддержку, рекомендовано добавить еще два: рекламные агентства и музеи. В случае принятия закона перечень наиболее пострадавших в период пандемии отраслей будет состоять из 38 пунктов против 28, утвержденных изначально. Напомню, что для всех видов экономической деятельности, состоящих в этом списке, законом установлены пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения: 1 % (вместо 6 %), если объектом налогообложения являются доходы, и 5 % (вместо 15 %), если налоговой базой считается доход, уменьшенный на величину расходов», – прокомментировала председатель комитета по вопросам бюджетной, налоговой и финансовой политики Лариса Сорокина.

Указанные меры поддержки планируется распространить и на организации, включенные в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, которые с 2017 года являются получателями грантов президента РФ, субсидий и грантов в рамках федеральных и региональных программ или исполнителями общественно-полезных или социальных услуг. Таких в Приамурье 116. Дополнительно для СОНКО вводится нулевая ставка по налогу на имущество организаций – льгота будет действовать до конца 2020 года.

Этим же законопроектом предлагается ввести установить нулевую налоговую ставку для предприятий-инвесторов, участвующих в создании на территории региона трансграничной транспортной инфраструктуры. Льготу по налогу они получат на имущество, созданное в процессе реализации инвестпроектов.

Проект закона получил единогласное одобрение комитета и рекомендован к включению в июньскую повестку законодательного собрания, сообщает пресс-служба законодательного органа.

Еще одним антикризисным документом предлагается снизить налоговую нагрузку на амурчан путем списания пени, начисленной за неуплату транспортного налога в 2014-2016 годах. Послабление могут получить амурчане, погасившие в срок до 1 января 2021 года основную часть долга за личный автомобиль.

«Комитет поддерживает принятие законопроекта в первом чтении, но считает, что он требует дополнительной проработки. Совместно с налоговой инспекцией, министерством финансов области и юристами законодательного собрания мы дополнительно обсудим возможность расширения налогового периода, за который будет списана пеня, и другие моменты», – отметила Лариса Сорокина.

На 1 апреля 2020 года задолженность по транспортному налогу физических лиц составила 490 миллионов рублей, из них 84 миллиона – долг по пени.

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#бизнес #коронавирус #финансы

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Комментарии
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  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    1 час назад

    Да уж, рекламщиков бедных, точно нужно поддержать.

  • full

    full
    1 час назад

    amur_mur_mur

    Да уж, рекламщиков бедных, точно нужно поддержать.



    Чо их поддерживать, голосование на носу. Уже лепят свои плакатики про Конституцию.

  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    1 час назад

    Надо поддержать тех, кто был вынужден работать..

  • headache

    headache
    15 минут назад

    Управляйки уже начали агитировать пенсионеров раздают гуманитарку

  • Алексей Исаев

    Алексей Исаев
    14 минут назад

    Вы уж поддержите всех у кого выручка упала на 30 и более процентов, не привязываясь к сфере деятельности, так как это сделали в Приморье. У нас IT компания, мы обслуживаем отели и кафе, они все закрыты. Почему мы не можем получить поддержку?

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