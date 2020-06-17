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В сентябре состоятся выборы нового депутата Амурского заксобрания

В сентябре состоятся выборы нового депутата Амурского заксобрания
Фото: Амур.инфо

Амурский избирком назначил дату дополнительных выборов депутата законодательного собрания. 13 сентября на избирательных участках будут ждать жителей части Свободного, Свободненского и Серышевского районов, а также Циолковского.

Выборы депутата проводят на освободившееся место по одномандатному избирательному округу № 14 «Свободненский объединенный». Место стало вакантным после того, как избранная по этому округу депутат Татьяна Фарафонтова умерла 12 мая после продолжительной болезни.

Избирательная комиссия Амурской области опубликовала постановление о назначении дополнительных выборов. Выдвижение кандидатов пройдет в период с 16 июня по 16 июля, сообщается на сайте областного избиркома.

До 20 июля кандидатам будет необходимо сдать подписи избирателей в свою поддержку. Желающим попасть в заксобрание необходимо заручиться поддержкой не менее 1 083 амурчан.

От сбора подписей освобождаются кандидаты, выдвинутые политическими партиями «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия».

Предвыборная агитация в СМИ начнется с 15 августа.

В сентябре дополнительные выборы также могут состояться в Благовещенске. В городской думе освободилось два места: 24 января умер Юрий Кузнецов, избиравшийся по одномандатному округу № 14, а в июне Сергей Щербаков, избранный по округу № 7, перешел на работу в мэрию Свободного. Но пока дополнительные выборы в Благовещенскую думу не назначались.

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#выборы #Свободный

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