В амурской тайге организуют место для тайного голосования по Конституции

В Приамурье началось досрочное голосование по поправкам в Конституцию РФ. Первыми проголосуют амурчане, которые живут или работают в труднодоступной и отдаленной местности. Такие территории есть в 8 районах Приамурья: Свободненском и Шимановском, Мазановском, Сковородинском и Магдагачинском, Зейском, Тынндинском и Селемджинском.

В среду, 17 июня, члены участковых комиссий Тындинского района отправились к сотрудникам карьера Нагима прииска «Соловьевский». Туда, где бюллетени ждут 70 человек и отсутствует любая связь, будут добираться 4 часа на легковом автомобиле. Другой группе специалистов придется провести в пути 26 часов. Они преодолеют примерно 460 километров по бездорожью, чтобы дать возможность проголосовать 4 оленеводам из родовой общины «Урикит».

«Члены комиссии организуют в тайге место для тайного голосования. Каждому участнику выдадут медицинскую маску, перчатки и ручку, чтобы не подвергать его здоровье опасности. Гражданин зайдет в специально оборудованное для голосования место, заполнит бюллетень и затем опустит его в переносную урну. Когда члены комиссий вернутся в Тынду, бюллетени отправят в сейф-пакеты и вскроют их уже 1 июля после 20:00», – описала весь процесс председатель территориальной избирательной комиссии Тындинского района Ирина Некрасова.

Досрочное голосование будет длиться до 30 июня. За это время заполнить бюллетени смогут около 3,5 тысячи человек: представители эвенкийских родовых общин, метеорологи, строители, золотодобытчики, пограничники, жители малых населенных пунктов. Так, например, в поселке Ясный Зейского района зарегистрирован всего 1 участник голосования.

Чтобы добраться до амурчан, члены комиссий будут передвигаться не только на легковых и грузовых автомобилях, но и на моторных лодках, вездеходах, гусеничных тягачах, задействуют и вертолет, сообщили в облизбиркоме.

Помимо прочих поправок новая Конституция обнулит все предыдущие сроки действующего президента Владимира Путина, что даст ему возможность участвовать в новых конкурентных выборах.