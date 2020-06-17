В Амурской области ищут мужчину, пропавшего под новый год

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Сотрудниками МО МВД России «Райчихинское» разыскивается Юрий Залозный 1958 года рождения. Мужчина 26 декабря 2019 года ушел из дома в Райчихинске. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы Юрия Михайловича: на вид около 60 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, глаза голубые, стрижка короткая, цвет волос темно-русый.

На момент ухода был одет в зимнюю куртку темного цвета с надписью на спине «БУРЕЯГЭССТРОЙ», брюки черного цвета и зимние ботинки – берцы черного цвета, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о разыскиваемом, просят обращаться в МО МВД России «Райчихинское» по телефонам: 2-23-97, 2-33-86 или 02.