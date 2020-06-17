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В Амурской области подтверждено 38 новых случаев COVID-19

В Амурской области подтверждено 38 новых случаев COVID-19
Фото: pixabay.com

17 июня в Амурской области лабораторно подтверждено 38 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Темп прироста за последние сутки составил 3,5 %.

Новые случаи коронавируса распределены по населенным пунктам и районам следующим образом: Свободный – плюс 12, Благовещенск – плюс 11, Тамбовский район – плюс 8, Тында – плюс 2, Сковородинский район – плюс 2, Мазановский район – плюс 1, Шимановск – плюс 1, Магдагачинский район – плюс 1.

По состоянию на 17 июня в регионе с нарастающим итогом выявлено 1 138 случаев COVID-19. Показатель заболеваемости – 144,04 на 100 тысяч населения.

Ранжирование заболевших по течению заболевания: пневмония – 45,3 %; ОРВИ – 32,6 %; бессимптомная форма – 22,1 %. Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 39,5 %. 392 человека выписаны из стационара с выздоровлением, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на COVID-19 в отношении 2 285 человек, бывших в контакте с заболевшими. Из них на изоляции по месту жительства находится 2 252 человека, в изоляторах – 33 человека.

По состоянию на 17 июня проведено 80 613 исследований на COVID-19, в том числе 30 706 исследований (38 %) – на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».

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#коронавирус

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