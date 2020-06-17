Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:25 0

Благовещенцы отозвались мемом на появление огромной ямы на улице Кузнечной (фото)

Благовещенцы отозвались мемом на появление огромной ямы на улице Кузнечной (фото)

Огромная яма на пересечении улиц Рабочей и Кузнечной в Благовещенске вдохновила горожан на создание мема. Глубокая дыра в асфальте несколько метров шириной образовалась в результате тропического ливня, который обрушился на областной центр 8 июня.

На одной из популярных страниц в Инстаграме @memreporter_blg было опубликовано изображение ямы, на которую с помощью графического редактора подрисовали эстакаду. Точно такая же эстакада в мае текущего года была установлена на мосту через Зею после того, как там обнаружили дефекты на плите перекрытия.

«Вы задолбали смешить, не могу остановиться! И такой же нарисовать в Свободном через ж/д»; «Это что, уже 10 лямов заложили?»; «Вы же сами хотели побыстрее», – высказались несколько комментаторов под публикацией.

Ранее Амур.инфо писало, что на ремонт участка дороги, где провалился асфальт и был разрушен ливневый коллектор, придется потратить около 20 миллионов рублей. По состоянию на 17 июня, разрушенный участок дороги огорожен, работы не ведутся.

Просмотров всего: 440

#дороги #жизнь

распечатать


Общество

В мэрии Благовещенска рассказали, когда приступят к ремонту на участке улицы Кузнечной

В России и мире

Бабушка родила собственных внуков-близнецов
Общество 1

С «дерева любви» в горпарке Благовещенска пропали свадебные замки
Общество

В четырех районах Амурской области восстановили размытые ливнями дороги

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь