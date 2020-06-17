Благовещенцы отозвались мемом на появление огромной ямы на улице Кузнечной (фото)

На одной из популярных страниц в Инстаграме @memreporter_blg было опубликовано изображение ямы, на которую с помощью графического редактора подрисовали эстакаду. Точно такая же эстакада в мае текущего года была установлена на мосту через Зею после того, как там обнаружили дефекты на плите перекрытия.

«Вы задолбали смешить, не могу остановиться! И такой же нарисовать в Свободном через ж/д»; «Это что, уже 10 лямов заложили?»; «Вы же сами хотели побыстрее», – высказались несколько комментаторов под публикацией.

Ранее Амур.инфо писало, что на ремонт участка дороги, где провалился асфальт и был разрушен ливневый коллектор, придется потратить около 20 миллионов рублей. По состоянию на 17 июня, разрушенный участок дороги огорожен, работы не ведутся.