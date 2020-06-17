В Белогорске жильцы одного из домов добились перерасчета платы за отопление

Жители Белогорска, проживающие в доме№ 33 по улице Тимирязева добились перерасчета сумм за отопление. Разница составила 652 тысячи рублей.

О необходимости пересчитать суммы по ранее выставленным квитанциям заявила жилинспекция Приамурья. Разбирательство по просьбе белогорцев показало проведение некорректного перерасчета платы за отопление за 2019 год более чем на 652 тысячи рублей.

Теплоснабжающей организации ООО «Горэнерго» вынесено предостережение произвести перерасчет.

За прошедшие 5 месяцев 2020 года в адрес государственной жилищной инспекции области поступило 2 142 письменных обращения и 276 – на «горячую линию». За аналогичный период в 2019 году поступило 2229 письменных обращений и 116 – на «горячую линию», сообщает пресс-служба правительства.