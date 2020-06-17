Приамурье получило 900 миллионов на восстановление дорог и мостов после паводков

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В Амурскую область поступили 912,5 миллиона рублей из федерального бюджета на восстановление дорог и мостов после паводков 2018 и 2019 годов. Информация об этом появилась на сайте правительства региона.

Так, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Дмитрий Лучников доложил губернатору региона о планах по ликвидации последствий наводнений и сверхинтенсивных ливней 2018 и 2019 годов, нанесших ущерб дорожной инфраструктуре.

Замминистра сообщил, что подтвержденный рабочими группами федерального дорожного агентства ущерб в результате паводков был оценен в 2,2 миллиарда рублей, на сегодняшний день выплачено 626,3 миллиона рублей, из них 171,9 миллиона – из федерального бюджета и 454,4 миллиона – из областного. Остается потребность в ликвидации 1,66 миллиарда рублей.

«Согласно распоряжению правительства Российской Федерации от 6 июня 2020 года, бюджету Амурской области в 2020 году предоставляется иной межбюджетный трансферт в размере 912,5 миллиона рублей, сегодня мы эти средства уже увидели в распределении. Эти средства планируется в первоочередном порядке направить на восстановление 148,1 километра автомобильных дорог регионального значения и 33,1 километра муниципальной дорожной сети. Все работы планируется закончить до конца года», – рассказал Дмитрий Петрович.

«Тему дорог держим на контроле и поднимаем перед руководством страны, вместе с тем хочу отметить, что государство уже выделило огромные ресурсы нам на ликвидацию последствий ЧС всем ведомствам и необходимо наладить соответствующий контроль за использованием этих средств», – подчеркнул губернатор Приамурья Василий Орлов.

На восстановление 13 участков автомобильных дорог регионального значения в шесть районов области будет направлено 630 миллионов рублей. Восстановление пострадавших в результате паводков участков будет идти в Мазановском, Свободненском, Октябрьском, Ромненском, Константиновском и Михайловском районах.

282,5 миллиона рублей будет направлено для восстановления разрушенных участков автомобильных дорог местного значения. В план ремонта вошли восемь муниципальных образований: города Благовещенск и Белогорск, поселок Архара, Архаринский, Благовещенский, Завитинский, Зейский и Мазановский районы.

На сегодняшний день ведется работа по контрактации по определению подрядных организаций на восстановительные работы, документы на девять участков региональной сети направлены в управление госзаказа, и на следующей неделе планируется публикация извещений о проведении конкурсов, по четырем участкам конкурсная документация в разработке, к концу следующей недели будет готовность объявить конкурс.