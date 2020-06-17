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Бабушка родила собственных внуков-близнецов

Бабушка родила собственных внуков-близнецов
Фото: mirror.co.uk

В США женщина стала суррогатной матерью для своей страдающей бесплодием дочери. Прибегнув к суррогатному материнству, она родила двойняшек.

23-летней воспитательнице в детском саду Микаэла Гамп-Джонсон (Micaеla Gump-Johnson) поставили диагноз «мелкоклеточный рак шейки матки». К этому моменту у американки уже был трехлетний сын, и она пыталась зачать второго ребенка. Врачи сообщили ей, что необходимые для лечения онкологического заболевания процедуры – полная гистерэктомия, химиотерапия и облучение, которые приведут к бесплодию.

Микаэла решила создать эмбрионы перед проведением лечения, но знала, что не сможет позволить себе оплату услуг суррогатной матери. Тогда ее 42-летняя мать Шейла (Sheila) предложила выносить ее детей.

Медицинские показания позволили женщине стать суррогатной матерью, и Шейле имплантировали эмбрионы. Через десять дней после этого ее тест на беременность показал положительный результат.

Микаэла переживала, что у нее не сформируется эмоциональная связь с ребенком из-за того, что она его не вынашивает. Шейла же с самого начала сказала себе, что это будут не ее дети, и сфокусировалась на том, чтобы они были здоровы. Оказалось, что она ждет двойню – мальчика и девочку.

Дети родились на 36 неделе беременности – за неделю до запланированного кесарева сечения. Сын весил 2,2 килограмма, а дочь – 1,8. Сейчас им уже больше года, и они здоровы, сообщает «Лента.ру».

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#жизнь

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