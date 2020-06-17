В Хэйхэ для удобства туристов реконструируют улицу русских товаров

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В городе Хэйхэ – это китайский сосед Благовещенска – реконструируют улицу Хайланьцзе, или улицу русских товаров. Работы завершатся к концу июля.

В начале мая первый секретарь горкома в ходе посещения центра города, приказал провести реконструкцию этой улицы, чтобы она была более удобной для туристов, сообщает Biang.ru со ссылкой на телевидение Хэйхэ. Летом здесь пройдет 3-й форум развития провинции Хэйлунцзян, и, по словам чиновника, улица Хайланьцзе может стать одним из символов развития туризма в городе.

«Мы ведем строительные работы с начала мая. На 10 июня мы завершили строительство инфраструктуры тротуаров наполовину. Лестницы отштукатурены на 40 %. К концу июня мы планируем завершить штукатурные работы на протяжении всей улицы. Мы также занимаемся отделкой торговых помещений и сносим старые магазины. Реконструкция коснется и ворот на подъезде к торговой улице. Ее мы планируем завершить во второй половине июля», – заявил в интервью телеканалу инженер и менеджер проекта, представитель Хэйлунцзянской корпорации строительства и отделки Сун Вэйтао.

Улица Хайланьцзе проходит параллельно Амуру. В Народном правительстве Хэйхэ считают ее одной из главных туристических достопримечательностей центра города.