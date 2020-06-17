С «дерева любви» в горпарке Благовещенска пропали свадебные замки

Со скульптуры «Дерево любви», которая установлена в городском парке Благовещенска, пропали свадебные замки. Не стало их и на расположенном рядом монументе «Вера, надежда, любовь». На данный факт обратили внимание горожане.

Жительница Благовещенска Анна рассказала ИА «Амур.инфо», что вешала замок в этом месте в прошлом году, а в среду, 17 июня, обнаружила отсутствие всех замков.

«Я просто помню, что несколько лет назад такая же была история с замками. Где площадь Победы – их там сняли, якобы переплавили, и из них сделали памятник "Вера, надежда, любовь" в городском парке. Ну, по крайней мере, объяснение было такое несколько лет назад. Мне кажется, просто их выкинули что в тот раз, что в этот», – говорит Анна.

Горожанка назвала произошедшее некрасивым. «Если там они мешают, пускай город выделит что-то в другом месте. За городом, может быть», – отмечает благовещенка.

Как сообщало Амур.инфо, «дерево любви» в Городском парке Благовещенска установили еще в 2012 году специально для того, чтобы молодожены вешали на него замки как символы любви и верности в день бракосочетания. Конструкция должна была заменить декоративный мостик на площади Победы, на который молодожены с 2007 года вешали замки. За пять лет изящное сооружение мостика обросло грудой металла. Поскольку с таким весом конструкция стала представлять опасность, зимой 2012 года сотрудники муниципального предприятия очистили сооружение. Сообщалось, что общий вес срезанных тогда замков составил около 300 килограммов. Тогда у журналистов «Телепорта» и возникла инициатива создать официальное место для свадебных традиций.

Из снятых с мостика замков отлили другой монумент «Вера, надежда, любовь», который установили в парке в июле 2012 года. Три сердцевидных замка украсили площадку для молодоженов. Со временем замочки стали вешать и на этот арт-объект. И вот теперь замки убрали и с него, и с «дерева любви».

Агентство обратилось за комментарием по поводу этой ситуации в пресс-службу администрации областного центра. В мэрии сообщили, что замки были демонтированы с обеих конструкций для приведения арт-объектов в порядок. Архитектурные формы планируют помыть и покрасить. В администрации пояснили, что большая часть замков уже сильно проржавела и потеряла вид. Кроме того, их накопилось изрядное количество и практически не оставалось места для прикрепления новых символов.

«Все замки находятся в Городском парке. Там планируют, как и в прошлый раз, переплавить их в какой-нибудь арт-объект. В качестве варианта предлагают сделать его в форме сердца. Но если у горожан есть какие-то другие идеи, они могут предложить их, написав в Инстаграм-аккаунт Городского парка», – сказали в мэрии.

Новую конструкцию планируется установить в течение лета.