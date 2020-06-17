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В гипермаркете Благовещенска выявили крупную партию фальсифицированного молока

В гипермаркете Благовещенска выявили крупную партию фальсифицированного молока
Фото: pixabay.com

В одном из гипермаркетов областного центра Приамурья специалисты амурского Роспотребнадзора выявили партию фальсифицированного молока. Внимание на эту продукцию обратили после того, как в управление поступила жалоба от покупателя.

Потребитель пожаловался на несвойственный, «немолочный» вкус молока ультрапастеризованного торговой марки «Тяжин» производства ООО «Кузбасконсервмолоко» (Кемеровская область). Продукт он купил в гипермаркете «Маяк», у него также была ссылка на результаты исследования продукции этого изготовителя.

На основании указанных в обращении фактов в отношении ООО «Ритейлсервис 27» Хабаровска, осуществляющего розничную продажу пищевых продуктов в гипермаркете «Маяк», было возбуждено дело об административном правонарушении и проведено расследование.

В самой торговой точке специалисты управления отобрали пробы питьевого ультрапастеризованного молока торговой марки «Тяжин» для проведения экспертизы, которую проводили в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».

Эксперты пришли к заключению, что образец не соответствовал установленным требованиям, молочный жир был заменен на жиры растительного происхождения. Продавцу было незамедлительно выдано предписания о приостановке реализации этой продукции, изъятии ее из оборота.

На остатки продукции (более 800 литров) был наложен административный арест. Материалы административного расследования будут направлены в суд для привлечения юридического лица к административной ответственности за реализацию фальсифицированной продукции и решения вопроса о конфискации арестованной продукции, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.

Фото: амурское управление Роспотребнадзора

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#закон #торговля

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Комментарии
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  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    3 минуты назад

    Молодец!

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