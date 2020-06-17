В Пекине отменили большинство авиарейсов из-за повторной вспышки коронавируса

Два международных аэропорта Пекина «Шоуду» и «Дасин» отметили 1 255 рейсов после того, как в городе был повышен уровень реагирования на ЧС из-за новой вспышки COVID-19 на крупнейшем городском оптовом рынке, пишут китайские СМИ со ссылкой на данные аэропортов.

РИА Новости сообщают, что по состоянию на 9:10 по пекинскому времени в двух аэропортах было отменено 615 прилетов (67,14 %) и 640 вылетов (68,38 %).

Ранее в Пекине вновь повысили до второго уровень реагирования на ЧС в связи с новой вспышкой COVID-19. Первый уровень реагирования на ЧС в Пекине был введен 24 января, 30 апреля его понизили до второго, 6 июня – до третьего. Всего в Китае четыре уровня реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения.

В городе вновь введены ограничительные меры профилактического характера, школы переведены на дистанционное обучение, закрыты культурно-развлекательные мероприятия, бассейны, спортзалы на цокольных этажах, запрещены спортивные соревнования, а также мероприятия с участием более 100 человек. Кварталы с высоким уровнем эпидемиологической угрозы закрыты на карантин.

Многие регионы Китая ввели обязательный карантин для всех прибывающих из Пекина. Власти столицы не рекомендуют жителями покидать город, а в случае срочной необходимости они должны предоставить сертификат с отрицательным тестом на COVID-19.