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сегодня, 15:41 11

Амурского депутата из-за просроченного штрафа отправили на обязательные работы

Амурского депутата из-за просроченного штрафа отправили на обязательные работы
Фото: pixabay.com

В поселке городского типа Прогресс депутату Совета народных депутатов, владеющему управляющей компанией, Василию Гуранову назначено 40 часов обязательных работ. Такое решение принял мировой судья. Индивидуальный предприниматель не выплатил штраф, который ему назначила жилищная инспекция.

Ситуацию прокомментировал сам Василий Викторович. Он сообщил, что штраф в 125 тысяч рублей надзорный орган назначил в результате проверки.

«Мы подали в суд о том, что штраф не к месту, скажем так, не отражает действительного положения дел. Дом, по которому нас оштрафовали, у него задолженность была 800 тысяч. Мы сделали там ремонтные работы, несмотря на то, что у них долги. И плюс еще жилинспекция приехала и сказала, что вот здесь и здесь сделали не так. Вы не отработали постановление, мы будем вас привлекать.

Был суд, мне было сказано ждать через 5 дней решение суда, мое право апеллировать. Я много различных судов проходил, и всегда после вынесения решения судом я получал копию на руки. Здесь копия не приходила. И вдруг из жилинспекции приходит уведомление о том, что я не оплатил штраф в 60-дневный срок. В общем, по опыту своему я ожидал, что мне придет решение и я напишу апелляцию. А так как решения у меня не было, мы с адвокатом апелляцию написали в Хабаровск. Как раз там мы и пытались объяснить, что просрочили, потому что решение на руки не пришло. Но там мы пропустили все сроки, и нашу апелляцию отклонили», – пояснил депутат.

В суде ему предложили выбрать один из трех вариантов административного наказания: штраф, арест или обязательные работы.

«Я выбрал обязательные работы. Они будут проходить на благоустройстве, где конкретно, пока не знаю», – добавил Гуранов.

Постановление мирового судьи имеется в распоряжении Амур.инфо.

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#ЖКХ #партии

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Комментарии
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  • Дед Мазаев

    Дед Мазаев
    1 час назад

    Ну наконец то! И на директора управляйки нашли управу! А то платишь деньги, а нормальные услуги получить невозможно, а эти горе управленцы еще и хамят!

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Выпишет себе премию на эту сумму и всё

  • Изнуренков

    Изнуренков
    1 час назад

    Прикольно пусть улицы убирает в поселке, может после этого начнет выполнять свою работу как следует.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    125 тысяч за 40 часов, то есть за пять рабочих дней

    Да над нами смеются

  • Яна Столярова

    Яна Столярова
    1 час назад

    Это ли депутат не от КПРФ? а то они всё за порядок, а оно вот как получается. Такие и порядки. Наказание должно быть, вон какие страшные последствия от нарушения законов

  • Яна Столярова

    Яна Столярова
    1 час назад

    Это ли депутат не от КПРФ? а то они всё за порядок, а оно вот как получается. Такие и порядки. Наказание должно быть, вон какие страшные последствия от нарушения законов

  • Denissekopov65

    Denissekopov65
    1 час назад

    Депутат первым должен исполнять закон, а он сам же его нарушил...

  • Изнуренков

    Изнуренков
    1 час назад

    Ага, коммунисты они такие! от власти требуют исполнения законов, но сами предпочитаю свои делишки обделывать в обход этих самых законов! Да и на своих клиентов класть с прибором!

  • Раиса Романова

    Раиса Романова
    1 час назад

    так ему и надо, всё правильно, здесь не отвертится

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    46 минут назад

    Пыль с пряников сдувать?

  • Мира

    Мира
    45 минут назад

    Не, колбасу подсолнечным маслом протирать

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