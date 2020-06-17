Амурского депутата из-за просроченного штрафа отправили на обязательные работы

В поселке городского типа Прогресс депутату Совета народных депутатов, владеющему управляющей компанией, Василию Гуранову назначено 40 часов обязательных работ. Такое решение принял мировой судья. Индивидуальный предприниматель не выплатил штраф, который ему назначила жилищная инспекция.

Ситуацию прокомментировал сам Василий Викторович. Он сообщил, что штраф в 125 тысяч рублей надзорный орган назначил в результате проверки.

«Мы подали в суд о том, что штраф не к месту, скажем так, не отражает действительного положения дел. Дом, по которому нас оштрафовали, у него задолженность была 800 тысяч. Мы сделали там ремонтные работы, несмотря на то, что у них долги. И плюс еще жилинспекция приехала и сказала, что вот здесь и здесь сделали не так. Вы не отработали постановление, мы будем вас привлекать.

Был суд, мне было сказано ждать через 5 дней решение суда, мое право апеллировать. Я много различных судов проходил, и всегда после вынесения решения судом я получал копию на руки. Здесь копия не приходила. И вдруг из жилинспекции приходит уведомление о том, что я не оплатил штраф в 60-дневный срок. В общем, по опыту своему я ожидал, что мне придет решение и я напишу апелляцию. А так как решения у меня не было, мы с адвокатом апелляцию написали в Хабаровск. Как раз там мы и пытались объяснить, что просрочили, потому что решение на руки не пришло. Но там мы пропустили все сроки, и нашу апелляцию отклонили», – пояснил депутат.

В суде ему предложили выбрать один из трех вариантов административного наказания: штраф, арест или обязательные работы.

«Я выбрал обязательные работы. Они будут проходить на благоустройстве, где конкретно, пока не знаю», – добавил Гуранов.

Постановление мирового судьи имеется в распоряжении Амур.инфо.