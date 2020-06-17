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сегодня, 15:09 10

Амурский ГПЗ: на сегодня мы говорим о 158 работниках с COVID-19

Амурский ГПЗ: на сегодня мы говорим о 158 работниках с COVID-19
Фото: скриншот видео

Генеральный директор ООО «Газпром переработка Благовещенск» Юрий Лебедев дал эксклюзивное интервью программе «Простые вопросы» и рассказал о ситуации на Амурском ГПЗ. По словам Юрия Лебедева, на сегодня заболевание COVID-19 диагностировано у 158 человек. Количество бессимптомных носителей в программе не прозвучало.

«Сказать, что пандемия обошла нас стороной, было бы неправдой. На сегодня мы говорим о 158 случаях за все время выявленных больных, при этом 25 человек выздоровели. Поэтому сейчас в активной фазе у нас 133 случая», – такие данные привел генеральный директор.

«Это те, у кого есть проявления заболевания?» – поинтересовалась ведущая Наталья Наделяева. – «Не проявления. Диагноз поставлен COVID-19». – «То есть положительный тест?» – «Нет, не положительный тест, давайте сразу определимся. Что показывает тест? Тест показывает наличие в организме возбудителя, этот возбудитель называется SARS-CoV-2, и он может быть причиной заболевания, которое называется COVID-19. Диагноз, что человек болен COVID-19, может поставить только врач. На основе в том числе результата тестирования. То есть человек может заболеть COVID–19 , а может и не заболеть, будучи носителем этого вируса», – пояснил Юрий Лебедев.

Сколько на Амурском ГПЗ носителей коронавируса, в программе не прозвучало.

О себе генеральный директор ООО «Газпром переработка Благовещенск» рассказал, что за последние полтора месяца уже 4 раза сдавал тест на коронавирус – результат отрицательный.

Также речь в программе шла о мерах, принятых на крупнейшей строительной площадке, где сейчас работает около 30 тысяч человек; об алгоритме действий, если у работника выявляют вирус.

«Человека обследуют, врач может поставить диагноз "здоров", а может увидеть клинические проявления и отправить на дообследование, потом будет назначено лечение. Если симптомов нет, он будет помещен в изоляцию под медицинское наблюдение и получит профилактическое лечение», – рассказал Юрий Лебедев.

Прозвучал вопрос и о негативных отзывах о ситуации на ГПЗ, которые появляются в социальных сетях, и о том, почему нельзя остановить стройку: «Мы так разогнали этот мощный локомотив, что его просто так по щелчку пальца не остановишь. Нельзя сказать 30 тысячам работников: “Езжайте домой”. Люди получают зарплату, содержат своих близких. Очень много жителей Свободного имеют бизнес, связанный с нашей стройкой. Зарегистрировано более 90 предприятий малого и среднего бизнеса, которые оказывают сервисные услуги нашему предприятию. И, если остановить строительство, эти люди тоже потеряют работу. Если говорить об отчислениях в бюджет, то в год только с одного НДФЛ порядка миллиарда рублей отчисляется в бюджет».

«Все-таки есть ли тысячи заболевших на ГПЗ?», – спросила Наталья Наделяева в завершение интервью. «Нет. У нас 133 больных, которые получают все необходимое лечение и их состояние не вызывает вопросов», – заверил Юрий Лебедев.

Подробнее – в программе «Простые вопросы».

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#газ #коронавирус #Простые вопросы #строительство

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Комментарии
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  • bayan-spam

    bayan-spam
    2 часа назад

    Он сам понимает что говорит!?

  • headache

    headache
    2 часа назад

    Врет и не краснеет

  • Вета007

    Вета007
    2 часа назад

    Есть малая ложь, большая ложь и статистика...

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    А ведь мог сказать 15 человек...Проверять никто не пустит.

  • full

    full
    1 час назад

    «Мы так разогнали этот мощный локомотив, что его просто так по щелчку пальца не остановишь. Нельзя сказать 30 тысячам работников: “Езжайте домой”. Люди получают зарплату, содержат своих близких. Очень много жителей Свободного имеют бизнес, связанный с нашей стройкой. Зарегистрировано более 90 предприятий малого и среднего бизнеса, которые оказывают сервисные услуги нашему предприятию. И, если остановить строительство, эти люди тоже потеряют работу. Если говорить об отчислениях в бюджет, то в год только с одного НДФЛ порядка миллиарда рублей отчисляется в бюджет».

    А скольких в области оставил без работы господин Орлов по тому самому щелчку пальца? Сколько семей теряют деньги по его прихоти, если сравнить с этой стройкой? Да гораздо больше. С какого перепугу эти господа считают себя важнее остальных?

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Просто Вася является работником Сибура, губернатором он поставлен временно, на период строительства АГПЗ

  • full

    full
    1 час назад

    Tуман

    Просто Вася является работником Сибура, губернатором он поставлен временно, на период строительства АГПЗ



    Я думаю, что он еще за это ответит.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    full

    Tуман

    Просто Вася является работником Сибура, губернатором он поставлен временно, на период строительства АГПЗ



    Я думаю, что он еще за это ответит.



    За что? Решения принимает не Вася, он их только озвучивает - говорящая голова

  • Blagoveshcensk

    Blagoveshcensk
    25 минут назад

    По «щелчку пальцев» просто легко завалить амурские предприятия , работающие в сфере общественного питания, гостиничного хозяйства и фитнеса... видимо семьи амурчан меньше хотят кушать

  • full

    full
    6 минут назад

    Tуман

    full

    Tуман

    Просто Вася является работником Сибура, губернатором он поставлен временно, на период строительства АГПЗ



    Я думаю, что он еще за это ответит.



    За что? Решения принимает не Вася, он их только озвучивает - говорящая голова



    Решения принимает не Вася, но отвечать придется именно ему. Те, кто принимает решения, к сожалению неподсудны. Пока.

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