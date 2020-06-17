В Благовещенске вместо пришкольных лагерей организовали бесплатные виртуальные смены

В Благовещенске при школах и учреждениях культуры организовали летние виртуальные смены для школьников. Таким образом решили занять детей, у которых появилось много свободного времени из-за неработающих загородных и пришкольных лагерей.

Для бесплатного участия через классных руководителей необходимо связаться с педагогом-организатором, который присоединит ребенка к онлайн-смене.

Виртуальные смены в городе организуют 20 общеобразовательных организаций и 3 спортивные школы. Каждая длится не более 7 дней. В целом за лето в Благовещенске пройдут 48 онлайн-смен по направлениям: художественное, социально-педагогическое, физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое, техническое. В них смогут поучаствовать порядка 3 300 ребят.

Например, в июне проводятся смены «Знатоки английского», «Мир живой природы», «Наша галактика», «Познай культуру стран мира» и другие. В июле – «Рисуем правополушарно», «Юный археолог», «Моделирование многогранников», «Виртуальная экскурсия по городу Благовещенску» и другие. В августе – «Изучаем английский по песням», «Что нам стоит дом построить», «Математический марафон», «Поделки из фоамирана» и другие.

В онлайн-формате с детьми занимаются и учреждения культуры. Например, Дом ремесел сейчас бесплатно проводит летнюю онлайн-смену «Путешествие к истокам». В ней участвуют 12 ребят от 7 до 15 лет. Школьники изучают народное творчество и выполняют творческие задания.

«Для проведения онлайн-смены была создана группа в WhatsApp. По утрам мы делаем зарядку, я выкладываю в группу песенку, под которую дети могут заниматься. Затем дается тема дня с видеосюжетом или мастер-классом, по которым дети выполняют творческое задание. Например, мы знакомили ребят с матрешкой, росписью по камням. В течение дня дети присылают в группу фото своей работы. За правильно выполненные задания, за отгаданные загадки, за внимательность ребята получают жетоны. В конце смены мы подведем итоги, и дети у нас получат дипломы победителей и сертификат участия в онлайн-смене», – сообщила методист отдела ДПИ МБУК «ГДК» «Дом ремесел» Татьяна Ковалева.

С 1 июля в Доме ремесел начнется новая смена «Арт-город», посвященная изобразительному искусству. Ребята познакомятся с разными техниками, материалами, произведениями искусства.

Вместе с тем городская администрации напоминает, что при использовании гаджетов необходимо соблюдать правилах безопасности, поэтому родителям необходимо организовать удобное место для занятий детей за компьютером, с освещением с левой стороны.

«Мониторы должны находиться на расстоянии не менее 70 сантиметров от глаз. Во избежание гиподинамии в перерывах между работой необходимо организовывать 10-минутный отдых, заниматься физическими упражнениями на расслабление мышц и зрительную гимнастику», – рассказала и.о. начальника отдела опеки и охраны здоровья Раиса Панасюгина.