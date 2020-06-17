В четырех районах Амурской области восстановили размытые ливнями дороги

На всех участках автодорог в Приамурье обеспечено бесперебойное и безопасное движение транспорта. Меры по ликвидации обильных дождей, прошедших на территории Приамурья, обсудили на заседании правительства.

Перерывы в транспортном сообщении на автомобильных дорогах регионального значения возникли в четырех районах области. Дорожным службам пришлось восстанавливать проезд, обеспечивать бесперебойное и безопасное движение транспорта на региональной сети в Мазановском, Селемджинском, Ромненском и Архаринском районах.

В настоящее время на всех участках автодорог обеспечено бесперебойное и безопасное движение транспорта. Специалистами ГКУ «Амурупрадор» организовано патрулирование дорог, сбор информации для оперативного реагирования, сообщает правительство Амурской области.

«Возникла сложная ситуация в Мазановском районе на участке 142-168 километр автомобильной дороги Введеновка – Февральск, проезд был затруднен в связи с переувлажнением грунтов, но эта проблема у нас еще с 2019 года. В этом году уже заключили контракт, и в текущем году запланирован комплекс ремонтных работ на этом участке по восстановлению земполотна, расчистке полосы отвода, канавы, ликвидации пучинообразований», – доложил замминистра транспорта и дорожного хозяйства Евгений Лучников.

В Селемджинском районе из-за ливневых дождей произошел подъем воды в реке Селемдже. На данный период времени на участке региональной дороги «Обход пгт Февральск» в районе ремонта берегоукрепления наблюдается спад воды, ведется постоянный мониторинг ситуации, сформирована аварийная бригада на случай устранения размывов. На участке периодически возникают проблемы, министерству природных ресурсов области направлены рекомендации по спрямлению русла Селемджи для предотвращения размывом и в целях ликвидации опасного участка.

В Ромненском районе подверглись частичному подтоплению участки автодорог Ромны – Смоляное (1 – 4 километр), Белогорск – Новое – Ромны на 39 и на 55 километрах. На участке Новороссийка – Климовка – Рогозовка произошел размыв трубы на первом километре и размыв земляного полотна на 10-м километре. В настоящее время в рамках контракта по содержанию автомобильных дорог регионального значения в Ромненском районе размывы устранены, безопасное движение транспорта восстановлено.

В Архаринском районе на 30 километре автодороги Архара – Иннокентьевка был затруднен проезд, в рамках контракта по содержанию проезд был восстановлен, но, так как движение остается затрудненным, работы по устранению мест пучинообразований продолжаются.

Также ведутся активные работы в Благовещенском районе. Там в результате ливней было подтоплено 22 участка дорог. Наиболее пострадали Чигири и Верхнеблаговещенское. Особенности рельефа и геологии оказали наиболее негативное влияние именно в этих населенных пунктах.

В первую очередь силы и средства подрядчиков, обслуживающих дороги местного значения, были направлены на устранение проблем на выездах к основным магистральным улицам. В настоящее время реализованы временные решения, и проезд практически восстановлен (по временной схеме) на территории всех населенных пунктов.

Согласно оперативно проведенному обследованию, на территории Благовещенского района повреждено и требует ремонта 20 километров 235 метров автомобильных дорог. Для того чтобы проблемы, весьма часто возникающие из-за обильных осадков, были решены комплексно, необходимо 32,5 миллиона рублей. Районные власти прорабатывают вопрос финансовой поддержки с профильным министерством.

Обильные дожди нанесли серьезный ущерб и дорогам столицы Приамурья, всего было повреждено 20 участков дорог, образовалось восемь провалов. Уже устранены провалы на шести участках: на Кантемирова, 3, Василенко – Игнатьевское шоссе, Театральной – Энтузиастов, Нагорной (район аптечных складов), Артиллерийской, 24, Энтузиастов – Песчаной, ведутся работы по устранению провалов по улицам Василенко – Игнатьевское шоссе и Рабочая – Кузнечная.

Для откачки воды с территорий, не оборудованных ливневой канализацией, привлекалась специализированная вакуумная техника МКП «ГСТК», МЧС и сторонних организаций.

Всего для ликвидации последствий подтопления задействованы сотрудники ГСТК – 30 человек, 17 единиц техники; от ГУ МЧС России по Амурской области одна пожарно-насосная станция и человека.