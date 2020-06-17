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Распространитель листовок о водосчетчиках в Благовещенске зарегистрирован в Карелии

Распространитель листовок о водосчетчиках в Благовещенске зарегистрирован в Карелии
Фото: пресс-служба АКС

Одного из индивидуальных предпринимателей признали нарушившим требования федерального закона «О рекламе». Он оказался рекламодателем и рекламораспространителем информации о необходимости провести поверку водосчетчиков, распространявшейся при помощи листовок в Благовещенске.

Ранее амурским УФАС было зафиксировано распространение на территории Благовещенска листовок следующего содержания: «Единая информационная служба Жилищно-коммунального хозяйства г. Благовещенск (…) Напоминаем Вам, что согласно Федеральному Закону от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», а также Постановлению Правительства РФ от 06.06.2011 № 354, индивидуальные приборы учета воды должны пройти обязательную метрологическую поверку, без проведения которой приборы считаются непригодными для учета водопотребления. Таким образом, во избежание начисления платы за потребление по общему нормативу, а также в целях соблюдения Федерального закона, Вам необходимо согласовать дату и время процедуры проведения поверки приборов учета воды (в случае истечения межповерочного интервала) по телефону (…). Работы по поверке будут проводиться с 09 декабря по 31 декабря 2019 года».

Для установления рекламодателя и рекламораспространителя рекламной информации УФАС направило запросы операторам связи о владельце контактного номера, указанного в рекламной листовке.

Согласно полученным сведениям, владелец номера – предполагаемый рекламодатель – зарегистрирован на территории Республики Карелия.

На основании требований административного регламента, УФАС направило имеющиеся материалы в территориальный орган ФАС России по месту регистрации установленного лица – в управление ФАС по Республике Карелия. УФАС по Республике Карелия было возбуждено дело по признакам нарушения федерального закона о рекламе.

Как сообщается на сайте УФАС России по Амурской области, «ИП Ф.» признали нарушившим федеральный закон «О рекламе». Материалы дела переданы для возбуждения дела об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена статьей 14.3 КоАП РФ. Данная статья предполагает в качестве наказания административный штраф.

О распространении в Благовещенске подобных листовок Амур.инфо писало не раз. Так, в апреле 2019 года сообщалось, что почтовые ящики многих жителей города снова наводнили «извещения» о необходимости провести поверку водосчетчиков.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • EraDanTi

    EraDanTi
    59 минут назад

    Штраф миллионов 50 надо взыскивать за такие "извещения"!

  • Klik

    Klik
    57 минут назад

    Давно пора!

  • LeoLeo

    LeoLeo
    45 минут назад

    Можно не реагировать на эти листовки. Я их дома использую вместо черновиков, что нибудь записать, с обратной стороны они чистые.

  • Папа Римский

    Папа Римский
    9 минут назад

    бабушки неисправимы - хоть домофон нарочно ломай, чтоб чужие в подъезд не шлялись.

    так нет же - сами пускают всяких распространителей газет типа Наротный ценитель и подобных листовок, потом панику наводит.

    в подъезде у людей уже 2 трубки рабочих для открытия домофонных дверей с квартиры. 2!!!! и всё равно проникают черти чумазые.

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