В ближайшие два дня в Благовещенске проведут дезинфекцию городских парков

В областном центре Приамурья проводится санобработка общественных мест: парков, вокзалов, спортивных объектов, автобусов и подъездов жилых домов. Профилактическая дезинфекция проводится на фоне пандемии коронавируса.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, на общественных территориях обеззараживать должны скамейки, площадки у входа, поручни, малые архитектурные формы, урны и другие объекты. В подъездах многоквартирных домов рекомендуется обрабатывать лифтовые холлы и кабины, мусоропроводы, двери, поручни, лестничные площадки и марши.

По вторникам в Благовещенске проводится дезинфекция в парке Дружбы и на территории ОКЦ. Дезраствором с помощью генератора холодного тумана обрабатывается скейт-площадка и спортивная площадка, качели, лавочки.

Во вторник, 16 июня, сотрудники МКП «ГСТК» обработали детскую и спортивные площадки на набережной Амура. Кроме площадок, сотрудники обеззараживают велодорожку и малые архитектурные формы на набережной от улицы Артиллерийской до Театральной.

В четверг, 18 июня, пройдет обработка в Городском парке, а в пятницу, 19 июня, специалисты проведут дезинфекцию в Первомайском парке. Там также используется генератор холодного тумана. Обеззараживаются входные зоны, лавочки, урны и другие поверхности.

Учреждения культуры также обрабатывают зоны входа и прилегающие территории у зданий. В частности, дезинфекцию проводят городского дома культуры, Дома ремесел, ДК в селах Садовое, и Белогорье.

Ежедневно в Благовещенске проводится дезинфекция общественного транспорта МП «Автоколонна 1275». В конце рабочих смен салоны 42 автобусов, которые работают на линиях, обрабатываются дезраствором с помощью генератора.

Дважды в неделю в Благовещенске дезинфицируют территории и помещения железнодорожного вокзала, автовокзала и аэропорта.

По графику обрабатываются и подъезды многоквартирных домов. Управляющие компании, ЖСК и ТСЖ Благовещенска в среднем проводят дезинфекцию в 250 домах в день, сообщает пресс-служба благовещенской мэрии.