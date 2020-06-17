У сотрудника Дома ребенка в Благовещенске обнаружили коронавирус

В Доме ребенка, который находится на улице Воронкова в Благовещенске, выявили коронавирус. Заболел один из сотрудников учреждения. Среди контактных лиц оказалась одна группа детей и несколько работников.

Как поясняют в пресс-службе регионального минздрава, заражение произошло в то время, когда сотрудник Дома ребенка находился в отпуске. Сейчас в учреждении проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

«Был определен круг контактных лиц (одна группа детей и несколько работников). Все обследованы, у всех – отрицательные результаты тестов. В настоящее время контактная группа детей изолирована, персонал Дома ребенка переведен на вахтовый метод работы в целях соблюдения карантинных требований. Ситуация находится на контроле регионального минздрава», – поясняют в минздраве.

Сейчас Дом ребенка работает в закрытом режиме. Часть коллектива с 15 июня заступила на 14-суточную вахту. По окончании этого срока сотрудников сменят их коллеги.