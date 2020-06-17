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Амурчане еще успевают поучаствовать в обсуждении исполнения бюджета 2019 года

Амурчане еще успевают поучаствовать в обсуждении исполнения бюджета 2019 года
Фото: Амур.инфо

Законодательное собрание Амурской области завершает обсуждение отчета об исполнении областного бюджета за 2019 год. Публичные слушания, которые проходят в заочной форме, закончатся в среду, 17 июня.

Обсуждение бюджета началось 15 июня на официальном сайте регионального парламента. Проект закона об исполнении главного финансового документа представил губернатор Амурской области

Как говорится в сообщении законодательного органа власти, все заинтересованные могут задать вопросы, высказать замечания и предложения в электронной форме. То же можно сделать в письменном виде и направить бумаги в комитет по вопросам бюджетной, налоговой и финансовой политики по адресу: Благовещенск, улица Ленина, 135, законодательное собрание.

Законопроект размещен на сайте регионального парламента в разделе «Законотворческая деятельность».

Амурчане в комментариях к законопроекту задают вопросы о регулировании популяции безнадзорных животных, обеспечении жильем детей-сирот и ветеранов боевых действий, решению проблем подтопления после ливней в районе поймы реки Чигиринка.

Как указывается в проекте закона, доходы бюджета области в 2019 году составили 70 миллиардов 739 миллионов 903 тысячи рублей. Собранные средства превысили запланированные объемы почти на 8 %. Доход бюджета по сравнению с 2018 годом увеличился на 17 миллиардов 87 миллионов рублей или на 31,8 %.

Специалисты в основном это связывают с увеличением налога на доходы физических лиц (на 3 миллиарда 104 миллиона) и налогов на прибыль организаций (прирост составил 3 миллиарда 820 миллионов рублей).

Сказались на увеличении бюджета и безвозмездные поступления из федерального бюджета. По сравнению с 2018 годом они увеличились на 8 миллиардов 124 миллиона рублей.

Израсходовать в 2019 году удалось 95,5 % областной казны, а именно 66 миллиардов 11,5 миллиона.

Наибольшую долю расходов областного бюджета в 2019 году составили расходы на социальную политику – 26,6 %, национальную экономику – 19,8 %, образование – 16,7 %, межбюджетные трансферты – 12,5 %, жилищно-коммунальное хозяйство – 8,8 %, здравоохранение – 8,1 %.

На реализацию 13 государственных программ направленно 64 миллиарда 953,5 миллиона рублей. Это 95,5 % уточненных ассигнований.

Государственный долг Амурской области сейчас составляет 26 миллиардов 985,968 миллиона рублей. За 2019 год области удалось погасить почти 418 миллионов.

Обсуждение законопроекта завершится 17 июня в 24:00.

Ответы на вопросы, размещенные жителями Приамурья на официальном сайте законодательного собрания, будут опубликованы в том же разделе сайта, где был задан вопрос.

На основании высказанных на публичных слушаниях и поступивших в письменном виде в законодательное собрание замечаний и предложений, будут подготовлены рекомендации публичных слушаний по годовому отчету об исполнении областного бюджета за 2019 год.

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#закон #заксобрание #финансы

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Не, благодарю.

    Я столько этих исполнений бюджета нарисовал за всю свою несознательную жизнь, что кушать не могу

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