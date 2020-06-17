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Это приведение: в Сети появилось видео с «ожившим» тренажером

Это приведение: в Сети появилось видео с «ожившим» тренажером
Фото: Стоп-кадр из видео

В Сети появился ролик, который заставил пользователей поверить в потусторонний мир. На видео несколько полицейских стоят с озадаченным видом на уличной спортивной площадке и смотрят на то, как мистическим образом двигается пустой тренажёр, словно на нём кто-то занимается.

Юзеры стали делиться эмоциями после просмотра, отмечая, что у них от подобного зрелища кровь стынет в жилах. Однако некоторым всё же удалось совладать со страхом, они с юмором отнеслись к ситуации, решив, что призракам тоже надо держать себя в форме.

«Обычно я не верю в привидения, но это видео из парка напугало меня до смерти», «Невероятно... Неужели это правда произошло», «Так значит, призраки существуют и тоже хотят поддерживать себя в форме», «Это точно приведение, никак иначе!» – цитирует пользователей Life.

Видео наделало столько шума, что его пришлось прокомментировать полиции города Джханси, где и был снят странный инцидент. Правоохранители выяснили правду и поспешили развеять слухи и домыслы. Полиция сообщила, что ничего мистического на кадрах не происходит. На самом деле тренажёр оказался не совсем исправен, а кто-то его ещё и избыточно смазал. Из-за этого механизм продолжает двигаться некоторое время после того, как им перестали пользоваться.

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#жизнь #происшествия #юмор

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