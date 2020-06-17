В районе 5-й стройки в Благовещенске для оборудования водоотведения перекроют улицу Театральную
17 июня в Благовещенске на улице Театральной перед поворотом на Пограничную (на сплавную контору) с 22:00 полностью перекроют проезжую часть. Там проложат трубу водоотведения. Как писало Амур.инфо, в этом районе из-за дождей регулярно подтапливает дома и участки, размывает дороги.
Силами МКП «ГСТК» там будет осуществляться укладка пропускной трубы. Объехать участок на время работ можно по улицам Центральной, Придорожной, Энтузиастов. Движение восстановят в 06:00 18 июня.
«До этого, 11 июня, была установка водоотводной трубы по улице Энтузиастов. Но, чтобы конкретно убрать воду, было решено установить дополнительно еще одну трубу. Вода будет уходить в кювет возле железной дороги, которая там располагается», – сообщили в ГСТК.
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