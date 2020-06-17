Появились подробности ночного пожара на складе в Благовещенске (фото, видео)

Около половины второго ночи 17 июня на центральный пункт пожарной связи Благовещенска поступило сообщение о пожаре на складе-магазине смешанных товаров по улице Текстильной. Через семь минут к месту прибыли первые боевые расчеты 12-й пожарно-спасательной части, из-под кровли шел черный густой дым. Руководитель тушения, оценив обстановку, присвоил пожару повышенный ранг сложности. Общая площадь склада – около 800 квадратных метров.

Для тушения были привлечены дополнительные силы и средства Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона, всего было задействовано 52 человека и девять единиц техники четырех пожарно-спасательных частей города. Около часа потребовалось огнеборцам для локализации открытого горения, к 03:30 открытое горение ликвидировали. При пожаре повреждено помещение склада на площади около 500 квадратных метров, закопчены стены и потолок.

По факту пожара проводится разбирательство, на месте работали инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Благовещенску и эксперты испытательной пожарной лаборатории. Обстоятельства происшествия устанавливаются. По одной из версий, пожар мог явиться следствием аварийного режима работы электрооборудования.

Между тем управление Роспотребнадзора по Амурской области пишет, что 17 июня в 02:40 в ведомство поступила информация о возгорании складского помещения оптовой компании «Арт-Маркет», площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Склад используется под хранение товаров широкого потребления, бытовой химии, продуктов питания.

В связи с этим организовали проведение исследований атмосферного воздуха на содержание веществ, являющихся основными продуктами горения (углеводороды, стирол, монооксид углерода, азота диоксид, серы диоксид, сажа, взвешенные вещества). Исследования показали, что воздух в норме.

Также по состоянию на 08:00 не зарегистрировано фактов обращения населения в медицинские организации по поводу ухудшения состояния здоровья.

Фото и видео пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области