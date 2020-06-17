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Амурчанин снимал на видео работников РЖД, чтобы вымогать у них деньги

Амурчанин снимал на видео работников РЖД, чтобы вымогать у них деньги
Фото: pixabay.com

Суд Белогорска вынес приговор по уголовному делу в отношении электромонтера Забайкальской региональной дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД». Его обвиняли в нарушении неприкосновенности частной жизни, а также в вымогательстве.

Установлено, что амурчанин в декабре 2019 года установил в одном из помещений здания железнодорожного вокзала Белогорска видеорегистратор. С помощью этого устройства мужчина выполнял видеосъемку работников РЖД (с фиксацией данных на карту памяти) без их согласия. Тем самым – незаконно собирал сведения об их частной жизни. В дальнейшем амурчанин потребовал от работников денег, угрожая распространить полученные им сведения.

Суд приговорил электромонтера по совокупности преступлений к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании с мужчины в их пользу денежных средств от 50 тысяч до 150 тысяч рублей – как компенсацию причиненного морального вреда.

Государственное обвинение по делу поддержано Свободненской транспортной прокуратурой. Приговор еще не вступил в законную силу, сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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#Белогорск #криминал #происшествия #суды

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