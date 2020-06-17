Женщина врезалась в стеклянную дверь и погибла (видео)

В Индии посетительница банка скончалась после случайного столкновения со стеклянной дверью. Происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения.

46-летняя Бина Джиджу Пол выходила из здания, но врезалась в стеклянное заграждение. Дверь разлетелась на осколки, некоторые из которых пронзили живот клиентки.

Пострадавшая смогла подняться, однако вскоре она потеряла сознание.

Женщину успели доставить в местный госпиталь, однако там женщина скончалась от полученных травм.

Тело было перенесено в морг – после вскрытия его передадут родственникам, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Republic World,.

Ранее в Благовещенске в одном из торговых центров посетитель разбил стеклянную витрину и получил травмы. После инцидента на прозрачных витринах появились различные знаки, которые оповещают покупателей о наличии препятствий.