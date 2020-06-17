В Приамурье вынесли отказ по 3 000 заявлений на детские выплаты в 10 тысяч

С 1 июня амурские семьи начали получать единовременную выплату в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет в связи с пандемией. На сегодняшний день обработано и оплачено более 84 тысяч заявлений на 117 807 детей.

По более чем 3 тысячам заявлений Пенсионный фонд вынужден был отказать в выплате. Основные причины отказов: в заявлении были указаны недостоверные сведения о ребенке (ФИО, дата рождения, СНИЛС, родственная связь); заявитель лишен родительских прав, либо не является гражданином РФ; один из родителей подал повторное заявление на того же ребенка; средства ранее были выплачены семье по поданному заявлению.

«Многие ошибки заявители допускают при заполнении данных о детях. Неверно указываются ФИО или номер актовой записи, а это, в свою очередь, не дает возможности идентифицировать ребенка в системе ЕГР ЗАГС. Поэтому, при повторном обращении советуем семьям внимательно сверять данные документов с данными, которые они указывают в заявлениях», – разъяснила начальник отдела организации назначения и перерасчета пенсий ОПФР по Амурской области Наталья Кучеренко.

В соответствии с указом президента, семьи с детьми, рожденными в период с 11.05.2004 по 30.06.2017 года включительно, получили право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого такого ребенка, начиная с 1 июня. Средства предоставляются независимо от наличия права на материнский капитал. Подать заявление можно до 1 октября 2020 года через единый портал госуслуг.

Обратиться можно и лично в клиентские службы Пенсионного фонда, однако в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой прием граждан осуществляется только по предварительной записи по номеру регионального колл-центра ОПФР: 8 (4162) 202-400 или по номеру «горячей линии» территориального органа ПФР по месту проживания. Список телефонов размещен на сайте ПФР во вкладке «Структура отделения» в разделе «Контакты региона». Записаться на прием можно и на сайте ПФР.

Согласно действующему регламенту заявления рассматриваются в течение пяти рабочих дней, средства перечисляются в течение трех рабочих дней, сообщает пресс-служба амурского отделения ПФР.

Также Пенсионный фонд реализует еще одну меру социальной поддержки семей в связи с пандемией — ежемесячную выплату в 5 тысяч рублей семьям с детьми до 3 лет в течение трех месяцев (с апреля по июнь). На данный момент эта выплата произведена 23 029 амурским семьям. Граждане, которые еще не воспользовались этим правом, могут подать заявление до 1 октября 2020 года.