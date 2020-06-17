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Снять все ограничения по коронавирусу в России могут лишь в 2021 году

Снять все ограничения по коронавирусу в России могут лишь в 2021 году
Фото: medvestnik.ru

В России снятие всех ограничений, введенных для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19, возможно к февралю 2021 года, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Для этого необходимы профилактические лекарства.

«Я думаю, это все-таки нужно говорить о следующем годе. Я думаю, мне кажется, это февраль»,— сказал министр в эфире «Первого канала» (цитата по ТАСС). По его словам, полное снятие ограничений возможно только при наличии в стране необходимых профилактических лекарств, «с которыми можно управлять» ситуацией.

Министр добавил, что наличие иммунитета к вирусу более чем у 45 % населения страны прервет его передачу. «Популяционный иммунитет свыше 45 %, а лучше, чтобы это приближалось к 50–60 %, уже гарантирует прерывание цепочки»,— сказал он.

Министр также сообщил, что с 17 июня Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи должен приступить к испытаниям на людях вакцины от коронавируса, которую там разрабатывают.

По последним данным, в России выявлены более 545 тысяч случаев заражения коронавирусом. Суточный прирост составил 8,2 тысячи. С начала пандемии умерли 7,2 тысячи заразившихся. Решения об этапах снятия ограничений принимают сами регионы, основываясь на местной эпидемиологической ситуации, сообщает «Коммерсант».

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#коронавирус #медицина #российская власть

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