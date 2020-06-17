Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:12 0

В Благовещенске изъятые на таможне медицинские маски передали социальному центру

В Благовещенске изъятые на таможне медицинские маски передали социальному центру

Три тысячи медицинских масок передали благовещенские таможенники городскому социальному центру «Доброта». Защитные средства были изъяты у россиянина, который пытался незаконно вывезти их в Китай.

По словам заместителя начальника Благовещенской таможни Валерия Тихонова, товар был задержан в международном пункте пропуска Благовещенск – Хэйхэ (грузовое направление). Гражданин России попытался вывезти коробку медицинских масок, не задекларировав их.

Было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ «Недекларирование товаров по установленной форме», материалы передали в суд. Постановлением суда было принято решение о конфискации масок и наложении административного штрафа на гражданина, сообщает пресс-служба Благовещенской таможни.

В пресс-службе ИА «Амур.инфо» пояснили, что передать маски в центр «Доброта» распорядилась Федеральная таможенная служба.

Фото пресс-службы Благовещенской таможни

Просмотров всего: 204

#здоровье #Китай #таможня

распечатать


Общество 1

В рамках всероссийской донорской недели в Приамурье сдали 36 литров крови
Марафон Крылья 1

Героиня марафона «Крылья»: без реабилитации ребенок обречен на погибель
Коронавирус 10

Губернатор Приамурья: гипотеза, что амурчане переболели коронавирусом раньше – неправда
Общество 85

Деревья для озеленения Благовещенска хотят привезти из Китая
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь