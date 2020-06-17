В Благовещенске изъятые на таможне медицинские маски передали социальному центру

Три тысячи медицинских масок передали благовещенские таможенники городскому социальному центру «Доброта». Защитные средства были изъяты у россиянина, который пытался незаконно вывезти их в Китай.

По словам заместителя начальника Благовещенской таможни Валерия Тихонова, товар был задержан в международном пункте пропуска Благовещенск – Хэйхэ (грузовое направление). Гражданин России попытался вывезти коробку медицинских масок, не задекларировав их.

Было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ «Недекларирование товаров по установленной форме», материалы передали в суд. Постановлением суда было принято решение о конфискации масок и наложении административного штрафа на гражданина, сообщает пресс-служба Благовещенской таможни.

В пресс-службе ИА «Амур.инфо» пояснили, что передать маски в центр «Доброта» распорядилась Федеральная таможенная служба.

Фото пресс-службы Благовещенской таможни