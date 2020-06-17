Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:13 2

В Амурской области выросли цены на бензин и дизель

В Амурской области выросли цены на бензин и дизель
Фото: pixabay.com

Амурским управлением Федеральной антимонопольной службы зафиксирован рост оптовой и розничной цены на бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива (летнего). Об этом управление информирует на своем сайте.

Антимонопольщики продолжают осуществлять еженедельный мониторинг оптовых и розничных цен на нефтепродукты в регионе. Проведенный анализ показал, что за отчетную неделю (с 8 по 14 июня) оптовая цена на бензин марки АИ-92 у одного из поставщиков повысилась на 2,59 %, цена на бензин марки АИ-95 у этого же поставщика повысилась на 2,54 %. Цена на бензин марки А-80 не изменялась.

Проведенный анализ также показал, что стоимость 1 тонны дизельного топлива (летнее) у одного из поставщиков повысилась на 1,18 %, что в денежном эквиваленте составляет повышение на 675 рублей за 1 тонну топлива, а у другого поставщика стоимость 1 тонны дизельного топлива (летнее) повысилась на 1,71 %, что в денежном эквиваленте составляет повышение на 1 000 рублей за 1 тонну топлива.

Согласно проведенному анализу розничных цен, за период с 8 июня по 14 июня розничные цены на бензин марок А-80, АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо (летнее) не изменялись. 15 июня розничная цена на автомобильные бензины и дизельное топливо (летнее) у одного из поставщиков повысилась от 0,1 до 0,2 рубля за литр.

На 16 июня розничные цены на бензин и дизельное топливо (летнее), согласно информации амурского УФАС, сложились следующим образом. Субъект 1: А-80 – 41,26 рубля; АИ-92 – 44,37 рубля, АИ-95 – 47,02 рубля; дизельное топливо (летнее)– 50,2 рубля. Субъект 2: А-80 – (нет информации); АИ-92 – 44,75 рубля; АИ-95 – 47,3 рубля; дизельное топливо (летнее) – 51,05 рубля.

Просмотров всего: 352

#бензин #цены

распечатать


Общество 11

В Приамурье ФАС зафиксировала рост цен на бензин
Экономика

В Амурском УФАС разъяснили, как изменились цены на бензин и дизель в связи с пандемией
Общество 4

В Амурской области с начала года цены на первичное жилье выросли на 6,8 %
Экономика 31

Власти Приамурья решают, как возместить поставщикам молока убытки из-за транспортных ограничений на мосту через Зею
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • GnOmE

    GnOmE
    9 минут назад

    давно пора. а то как же так то

  • moon

    moon
    5 минут назад

    Всё идёт по плану...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь