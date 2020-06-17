В Амурской области выросли цены на бензин и дизель

Амурским управлением Федеральной антимонопольной службы зафиксирован рост оптовой и розничной цены на бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива (летнего). Об этом управление информирует на своем сайте.

Антимонопольщики продолжают осуществлять еженедельный мониторинг оптовых и розничных цен на нефтепродукты в регионе. Проведенный анализ показал, что за отчетную неделю (с 8 по 14 июня) оптовая цена на бензин марки АИ-92 у одного из поставщиков повысилась на 2,59 %, цена на бензин марки АИ-95 у этого же поставщика повысилась на 2,54 %. Цена на бензин марки А-80 не изменялась.

Проведенный анализ также показал, что стоимость 1 тонны дизельного топлива (летнее) у одного из поставщиков повысилась на 1,18 %, что в денежном эквиваленте составляет повышение на 675 рублей за 1 тонну топлива, а у другого поставщика стоимость 1 тонны дизельного топлива (летнее) повысилась на 1,71 %, что в денежном эквиваленте составляет повышение на 1 000 рублей за 1 тонну топлива.

Согласно проведенному анализу розничных цен, за период с 8 июня по 14 июня розничные цены на бензин марок А-80, АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо (летнее) не изменялись. 15 июня розничная цена на автомобильные бензины и дизельное топливо (летнее) у одного из поставщиков повысилась от 0,1 до 0,2 рубля за литр.

На 16 июня розничные цены на бензин и дизельное топливо (летнее), согласно информации амурского УФАС, сложились следующим образом. Субъект 1: А-80 – 41,26 рубля; АИ-92 – 44,37 рубля, АИ-95 – 47,02 рубля; дизельное топливо (летнее)– 50,2 рубля. Субъект 2: А-80 – (нет информации); АИ-92 – 44,75 рубля; АИ-95 – 47,3 рубля; дизельное топливо (летнее) – 51,05 рубля.