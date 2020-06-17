Сергей Новожилов возглавит жюри нового киноконкурса Амурской области

Амурские семьи приглашают принять участие в областном конкурсе любительских короткометражных фильмов «Семья в кадре». Возглавит жюри президент фестиваля кино и театра «Амурская осень».

Фильмы продолжительностью до пяти минут могут быть сняты с использованием любых доступных технических средств. На выбор участников шесть конкурсных номинаций: «Наша большая дружная семья», «Родители трудолюбивы – и дети не ленивы», «Бабушка рядышком с дедушкой», «Счастливая семья – союз сердец», «Семья спортивная», «Семья нужна каждому».

Участники сами определяют жанр своей конкурсной работы: интервью, репортаж, видеоклип и другое. Можно использовать фотографии, рисунки, видеосюжеты из личного архива создателя. Количество работ от одного автора (авторской группы) не ограничено. Возраст участников – от 10 лет и старше.

Конкурсные работы будут оцениваться с учетом критериев: соответствие теме, техническая реализация (качество киносъемки, звукового сопровождения), композиция, оригинальность, выразительные средства (наличие звукового сопровождения, видеоэффекты), общее эмоциональное восприятие.

Жюри конкурса возглавит президент Открытого российского фестиваля кино и театра «Амурская осень» Сергей Владимирович Новожилов. Подробнее о составе жюри – в блоге Культпросвет.

Готовые фильмы и заявку на участие в конкурсе необходимо направить до 30 июня включительно на электронную почту организатора aodnt@yandex.ru с указанием темы «Семья в кадре».

Результаты конкурса будут опубликованы на сайте АОДНТ не позднее 8 июля. Все участники будут отмечены дипломами в электронном формате, названы победители - дипломанты 1, 2, 3 степени в каждой номинации и возрастной категории (10 – 14 лет, 15 – 24 года, 25 – 35 лет, от 36 лет и старше). Возможно вручение дипломов в дополнительных номинациях.

Лучшие короткометражные фильмы будут размещены в инстаграм-аккаунте @aodnt28 с хештегом #амурсемьявкадре и на канале YouTube АОДНТ.

Учредитель конкурса – региональное министерство культуры и национальной политики, организатор – Амурский областной дом народного творчества.

С условиями участия в конкурсе можно ознакомиться на сайте АОДНТ по адресу http://www.aodnt.ru/Events/provisions/index.php.

Телефон для дополнительной информации – 8 (4162) 777-810.