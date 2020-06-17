В новом провизорном госпитале Свободного заработал мобильный томограф

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Новейший мобильный томограф заработал в провизорном госпитале, который накануне открылся в городе Свободном. Медучреждение на 194 койко-места буквально за месяц развернули на базе бывшего военного госпиталя на улице Малиновского, сообщает пресс-служба Амурского ГПЗ.

В подготовке, обустройстве и запуске госпиталя приняла активное участие Свободненская городская больница. Отремонтировать и оснастить его оборудованием по последнему слову техники помогли компании, участвующие в строительстве Амурского ГПЗ.

В госпитале работают 56 специалистов: группа врачей из компании «СОГАЗ «Профмедицина» (Санкт-Петербург и Москва), а также медики из городской больницы Свободного. Новый госпиталь принял не только заболевших строителей, но и жителей Свободного и района, других сел и городов Амурской области.

«К нам поступил мультиспиральный 16-срезовый компьютерный томограф. Это новейшее высокоточное оборудование, предназначенное для компьютерной томографии легких. Его уникальность в том, что он – мобильный и может работать практически в полевых условиях. Проходимость томографа – три пациента в час. В работе у нас он третий день. Благодаря ему нам очень удобно диагностировать патологии легких и оперативно ставить диагноз пациентам, что очень важно в условиях пандемии COVID-19. К тому же томограф четвертого поколения наиболее безопасен для проведения компьютерной диагностики обследуемых, так как он с минимальной лучевой нагрузкой. Для госпиталя также поступили кислородные концентраторы, 60 неинвазивных аппаратов искусственной вентиляции легких. В госпитале имеются все необходимые медикаменты для лечения пациентов, а также средства индивидуальной защиты для медперсонала», – рассказал главный врач госпиталя Василий Окуджава.