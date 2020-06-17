Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:33 0

В новом провизорном госпитале Свободного заработал мобильный томограф

В новом провизорном госпитале Свободного заработал мобильный томограф
Фото: скриншот видео

Новейший мобильный томограф заработал в провизорном госпитале, который накануне открылся в городе Свободном. Медучреждение на 194 койко-места буквально за месяц развернули на базе бывшего военного госпиталя на улице Малиновского, сообщает пресс-служба Амурского ГПЗ.

В подготовке, обустройстве и запуске госпиталя приняла активное участие Свободненская городская больница. Отремонтировать и оснастить его оборудованием по последнему слову техники помогли компании, участвующие в строительстве Амурского ГПЗ.

В госпитале работают 56 специалистов: группа врачей из компании «СОГАЗ «Профмедицина» (Санкт-Петербург и Москва), а также медики из городской больницы Свободного. Новый госпиталь принял не только заболевших строителей, но и жителей Свободного и района, других сел и городов Амурской области.

«К нам поступил мультиспиральный 16-срезовый компьютерный томограф. Это новейшее высокоточное оборудование, предназначенное для компьютерной томографии легких. Его уникальность в том, что он – мобильный и может работать практически в полевых условиях. Проходимость томографа – три пациента в час. В работе у нас он третий день. Благодаря ему нам очень удобно диагностировать патологии легких и оперативно ставить диагноз пациентам, что очень важно в условиях пандемии COVID-19. К тому же томограф четвертого поколения наиболее безопасен для проведения компьютерной диагностики обследуемых, так как он с минимальной лучевой нагрузкой. Для госпиталя также поступили кислородные концентраторы, 60 неинвазивных аппаратов искусственной вентиляции легких. В госпитале имеются все необходимые медикаменты для лечения пациентов, а также средства индивидуальной защиты для медперсонала», – рассказал главный врач госпиталя Василий Окуджава.

Просмотров всего: 198

#газ #коронавирус #медицина #Свободный #технологии

распечатать


Коронавирус

В Приамурье число контактных лиц с заболевшими COVID-19 достигло 2 285
Общество 1

В рамках всероссийской донорской недели в Приамурье сдали 36 литров крови
Марафон Крылья

Героиня марафона «Крылья»: без реабилитации ребенок обречен на погибель
Общество 10

В Благовещенске кафе продолжают принимать посетителей вопреки запрету

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь